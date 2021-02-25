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红豆党员先锋戴柯柯：娇小身躯扛起“千斤”担

2021年02月25日19:07 | 来源：人民网
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她身材娇小，身体欠佳，体重不足80斤，但就是这样的身躯，包裹着一颗始终勤勉奉献，始终乐观向上，始终拼搏奋斗的火热红心。

2020年，她带领的公司销售同比增长173%，销售和利润双增长，集团三级企业排名前八；多年来，带领公司在集团外贸拿下三个第一；本人也多次被评为红豆集团标兵及巾帼先锋等多项荣誉。

她就是国际公司阿福外贸党支部书记、经理戴柯柯，在红豆集团“庆百年 报党恩 争先锋”主题活动被评为党员先锋。1994年进入红豆，从外贸业务员做起，2007年入党。2月23日，在接受记者采访时，她谦虚的说，自己做的是很平凡的工作。而整个下午，她光会议就主持、参加了三个。进入企业时，是红豆集团党委书记、董事局主席周海江面试的她，鼓励她要好好干，戴柯柯一直牢记在心。

快速反应！在不确定中积极动态应对

“买全国卖全球，全员加速跑！”2020年，因为疫情原因，外贸行业迎来“寒冬”，戴柯柯在经过短暂紧张、迷茫之后，迅速调整思路，落实集团、国际公司部署，快速反应，秒转防疫物资。

去年年初，刚刚复工之时，戴柯柯就带领团队到苏州口罩生产基地考察，千方百计找资源，为了拿到一手的资源，她们在工厂等到很晚，才找到了工厂负责人，为后面口罩的顺利生产奠定了坚实的基础。正是一连串的快速反应，戴柯柯成功把握防疫物资出口机遇，带领团队抓住了海外客户。

从买全国，做资源的整合者，到卖全球，包括整个北美、亚洲、大洋洲等地，2020年，阿福外贸的口罩出口量达6500多万只。除了口罩，阿福外贸公司还有隔离衣、乳胶手套、防护面罩、消毒液、护目镜等等也都出口。

“因为疫情，无法出差，但我们通过云展会、视频电话等，还有国外办事处人员的努力，成功开发了7个客户，为未来发展奠定了一定基础。”戴柯柯说。疫情没有影响她们工作进度，采访期间，戴柯柯还在与一位日本客户进行视频会议。加速在线化是她们新一年工作的一大重点，就B2B这一块，她们先开通了阿里的国际站，然后着重组建队伍、调整产品、优化店铺，目前店铺已正式上线。

为了快速反应，她们现在和Shein品牌合作，力争做到3天打样，7天出货。

样样争先！创红豆外贸三个第一

“带领团队坚持奋斗，工作上样样争先，创造了多个红豆外贸第一。”国际公司美洲事业部部长张红，这样评价戴柯柯。“业绩第一”，是戴柯柯常说的一句话。

的确，虽然身体比较瘦弱 但她专业性强，非常有冲劲，有想法，带领阿福外贸开创了多个第一。在战略布局上，阿福外贸是红豆外贸公司中第一个落实“走出去”生产外贸订单的外贸公司。在戴柯柯看来，海外生产成本低，对外贸订单来说是非常大的优势，所以她一直提倡海外生产，并成功在柬埔寨、缅甸等国有了合作的生产工厂，她说：“我们的目标是在海外生产占比要超过30%以上。”

在组织架构上，阿福外贸是红豆外贸第一个成立新品科的公司，建强自己的新品设计人员和开发人员，这样公司才会有竞争力。因为疫情的影响，不仅线上购物正加速替代线下购物，整个消费群体也在偏向居家健康类产品，所以戴柯柯对公司产品进行了调整，针对消费者需求，开发了毛毡系列，红豆绒系列等，还开发了具有抗菌防臭、吸湿排汗等等这些功能性的一些面料，产品小批量多品牌。“我们现在从原来单一的针织女装向轻梭女装创新转型，同时向宠物用品、居家用品等领域挺进，由原来的OEM到现在的ODM转变，最终目标是实现整个自有品牌的出海。”戴柯柯对产品自主创新方面非常有信心。

在风险防范上，阿福外贸是红豆外贸第一个引进太平洋保险进行风险防控的公司。在全球贸易环境复杂化的大背景下，外贸企业面临的出口风险日益突显。越来越多的外贸企业选择通过出口信用保险来控制出口风险的发生。戴柯柯也敏锐的觉察到了风险防控的重要性，于是率先引进了太保增强风险防控。

勤勉奉献！公司的“开门人”和“锁门人”

采访期间，记者看到一张红豆国际公司董事长戴敏君表扬戴柯柯的一张照片：照片中戴柯柯正拿着扫把在车间里打扫卫生，她的背后是工人们热火朝天赶制防护服的现场。“那段时间，工厂都在抢抓生产防疫物资，她每天早上都在工人上班前赶到工厂内清扫地面，工人7点半上班后，她会一起赶制、协调订单，在间隙也会帮忙清扫，晚上和工人们一起加班。”张红说。

知道她身体不好，领导和同事们都很心疼，多次劝她不要加班，但她还是一天天坚持下来。

其实，何止是那段时间，工作27年来，戴柯柯的勤奋是有名的，她总是第一个到公司，最后一个离开，是公司的“开门人”和“锁门人”。提起戴柯柯，和她共事十多年的阿福外贸公司副经理圣玉十分钦佩。“她专业性强，带领我们开发了日本、加拿大、美国、波兰等市场；出货时，经常在工厂通宵盯货；货来不及包装时，她都会亲自包装；她重视质量，总是一再检验……不管在顺境还是逆境，都带领着我们顺利的完成任务，她坚强、认真的工作态度影响着我们部门的每一个人。”

“她边吃药边工作，办公室一堆药品，因为身体原因，常常整夜不能好好休息，但早上还是坚持第一个到办公室。”张红说。“她一直都很乐观，一方面带领团队坚持奋斗创下了利润超千万的好成绩；另一方面积极培养接班人，无私奉献精神值得尊重。”

戴柯柯坚信一流的人才成就一流的企业，所以她一方面坚持引进境外国际化人才，包括纽约和日本办事处的人员，另一方面，在国内引进行专业人才，比如跨境电商，生产、新品、技术条线等方面的高端人才。“我们希望在生产新品技术各个条线，都有一些领军的高端人才，这样才能跟得上我们整个后面数字化发展的脚步。”戴柯柯说。 

(责编：赵超、吕骞)

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