全国脱贫攻坚总结表彰大会2月25日上午在北京人民大会堂隆重举行。会上，滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维获全国脱贫攻坚先进个人表彰。

程维表示，贫困不仅是中国，也是全球面对的问题和挑战。作为年轻的科技公司，我们能够参与其中，做一点点贡献，也让我为我们的工作感到非常自豪和骄傲。

在程维的带领下，滴滴积极履行企业社会责任，带领团队发挥平台优势，结合互联网+出行实践，助力打赢脱贫攻坚战。在为贫困地区带去便捷出行服务的同时，滴滴也带去就业机会。2019年滴滴平台总共带动1360多万个就业机会，其中直接创造灵活就业760万个，包括700多万网约车司机、20多万代驾师傅、1.4万名单车运维人员。另据统计，累计有35万余名建档立卡贫困户在滴滴平台获得就业机会，月均收入超5000元，实现脱贫增收。

同时，滴滴运用互联网技术和业务手段，多产品、多业务线同时发力，开展扶贫探索。比如，向多个贫困县捐献青桔单车，并将收入留在当地，设置公益就业岗位，便民促就业；旗下社区电商橙心优选，仅三个月直采销售31个国家级贫困县的38种产品，帮助当地居民增收；实施“橙果计划”，设立国内首个关注网约车司机子女教育发展的公益项目，受益人包括来自“三区三州”的困难家庭。

(责编：赵超、吕骞)