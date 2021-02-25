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博鳌亚洲论坛2021年年会将于4月举行

2021年02月25日20:27 | 来源：新华社
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　　新华社海口2月25日电（记者周慧敏）记者25日从博鳌亚洲论坛秘书处获悉，博鳌亚洲论坛2021年年会定于4月18日至21日在海南博鳌举行，主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”。

　　在这一主题下，博鳌亚洲论坛2021年年会将设置六大板块议题，包括“解读中国”“把握世界变局”“一带一路合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”和“共享发展”，希望通过深入探讨，为后疫情时代的世界发展和全球治理凝聚更多共识，注入更多动力。

　　2021年适逢博鳌亚洲论坛成立20周年。20年来，论坛始终致力于促进亚洲经济一体化与世界共同发展。

　　博鳌亚洲论坛2021年年会将以线下会议为主。同时考虑到疫情防控需要以及国际旅行限制短期内难以解除，年会也将部分采取线上线下相结合的形式，在确保防疫安全的前提下为参会嘉宾提供更多便利。

(责编：郝江震、章斐然)

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