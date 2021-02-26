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探索资源节约、环境友好的发展模式

电商走上绿色转型之路

本报记者 金 晨
2021年02月26日05:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　轻量化包装、可循环使用快递箱、数字化运营管理……随着绿色环保理念深入人心，越来越多的电商企业认识到包装废弃物引发的环境问题，部分企业更是提早开始为商品包装“瘦身减负”的实践。

　　商务部日前印发《关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知》（下文简称《通知》），围绕持续推动快递包装绿色供应链管理等四个方面推出12项举措，支持电商企业绿色发展，引导电商企业走上绿色转型之路。

　　　 

　　过度包装是痛点

　　“我就买了一支口红，结果寄来这么大一个箱子，里面还塞满了塑料填充物，扔掉可惜，留下确实也没用。”北京的严女士近日收到期盼已久的快递，而散落一地的包装也让她感慨，“用比口红大了足足10倍的纸箱来包装，着实浪费。”

　　近年来，快递包裹数量迅速增加，在便利人们生产生活的同时，也产生了大量包装废弃物，由此带来的资源浪费和环境问题不断放大。严女士告诉记者，这种过度包装的包裹并不少见，尤其是在电商平台购买这些价值较高的小件商品，包装往往都是“里三层、外三层”裹得严严实实。

　　对于商品过度包装、重复包装等问题，不少快递行业的从业人员也很无奈，包裹运输的安全性是矛盾点。在北京某快递站工作的张先生告诉记者，揽货时商家一般会给商品做简单包装，但一般都不能防水防压，有些订单还会特别备注是易碎、易损坏物品。“我们也想节约，但如果包裹在运输中出现损坏，最后承担责任的还是我们，所以为了安全只能多包几层。”

　　国家邮政局发布的数据显示，2020年全国快递业务量累计完成830亿件，同比增长30.8%，这意味着每天有接近2.3亿个包裹在路上飞奔。国家市场监管总局公布的数据显示，现阶段中国快递业每年消耗的塑料废弃物约180万吨，而纸类废弃物更是已经超过900万吨。

　　可循环应用有实招

　　“快递小哥主动向我推荐这款快递循环包装箱，尝试一下为保护环境尽微薄之力。”不久前，宁夏银川的李先生使用“丰BOX”体验了一次“绿色寄件”。作为顺丰速递推出的一款采用拉链设计的可循环包装箱，“丰BOX”在整个寄件过程中无需使用胶带、纸盒和塑料填充物等传统包装材料，只需放入物品、贴上智能防盗封箱贴，即可进入寄送流程。据统计，每个“丰BOX”可至少实现超过50次的周转循环使用，可大幅降低包装材料使用量。

　　在减少不可降解塑料包装使用方面，不少电商企业也从包装材料入手进行多番探索。此次《通知》明确提出，重点地区的电商企业要逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带。

　　2020年“双11”期间，菜鸟裹裹将部分塑料包装袋更换为生物基环保袋，并试点推进环保寄件袋。这种“减塑环保袋”由秸秆、陈化谷物等可再生原料参与制作，与同尺寸的其它快递袋相比，每个环保袋在生产环节可直接节省塑料4.4克，大大降低了废弃塑料包装对环境造成的影响。

　　产地直采、原装直发、聚单直发等模式也可从源头有效减少快递包装用量。据京东物流相关负责人介绍，京东物流通过入仓优惠政策激励上游品牌商企业推行直发包装，目前已实现多个品牌上千种商品的原厂包装直发，累计减少物流纸箱使用1.5亿个。

　　智能科技显身手

　　在继续重视推广使用绿色、可循环快递包装的基础上，《通知》还提出要进一步增强数字化运营能力，鼓励电商企业应用云计算、大数据、人工智能等现代信息技术，加强供需匹配、提高库存周转率，推动多渠道物流共享，应用科学配载，降低物流成本和能耗。

　　在商品仓配环节，电商企业还以智能科技为抓手，在提升各环节工作效率的同时实现节能减排、绿色发展。目前多家电商企业已在物流环节投入使用智能包装系统，相关系统可依据商品特性、运输方式等条件提供智能包装解决方案。

　　作为融合生产加工、物流仓储等功能的电商产业基地，深圳蛇口网谷国家电商示范基地也瞄准绿色电商转型发展机遇，通过智慧能源管理平台建设实现能源数据云分析、能源集中管理优化等功能，进一步提高园区运营能效和清洁性。该基地负责人表示，相关措施预计可实现园区整体能耗下降10%-15%，碳排放总量减少10%以上。

(责编：胡永秋、牛镛)

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