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春节档两家欢喜五家愁 好档期为啥成就不了好票房？

2021年02月26日07:29 | 来源：中国新闻网
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　　中新网客户端北京2月26日电(记者 袁秀月)78.22亿总票房，1.6亿总观影人次……从数字来看，2021年中国电影春节档收获了一张漂亮的成绩单。

　　但在“最牛春节档”背后，却是两家欢喜五家愁。《唐人街探案3》《你好，李焕英》贡献了八成票房，另外几部电影片方却先后“求排片”。

　　大档期“马太效应”明显，小档期观众无片可看，电影档期选择难题如何破？

　　灯塔研究院春节档报告

　　两部影片占据7成排片

　　《人潮汹涌》“后春节档”发力

　　牛年春节档七部影片，从预售开始就已经呈现出不同的走势。《唐人街探案3》遥遥领先，《你好，李焕英》《刺杀小说家》位列第二、第三，其次为《侍神令》《熊出没·狂野大陆》《新神榜：哪吒重生》，《人潮汹涌》排最后。

　　据灯塔专业版数据显示，春节档首日，《唐人街探案3》和《你好，李焕英》就占据超过50%的排片，《唐人街探案3》票房一骑绝尘。而到了第四日，《你好李焕英》凭借口碑逆袭，单日票房超过《唐人街探案3》。随着《你好，李焕英》受欢迎，其第五日的排片就形成反超之势，达到39.1%，并且连续5天排片占比超过40%。

　　另一边，由于《唐人街探案3》仍有一定的市场，其排片并未大幅度缩水。最终造成的局势是，两部电影的排片总占比加大，其他影片的排片空间进一步被“挤占”。两部片子合计排片占比最高的一天达71.8%，其他五部电影瓜分大约30%的排片。

　　在这五部电影中，《刺杀小说家》首日票房最高，排片占比达13%，其次为《侍神令》《熊出没》。《人潮汹涌》票房最低，其第二日排片占比就下跌至3.9%。导致2月13日，《人潮汹涌》导演饶晓志在微博求排片。他在文中表示，虽然用“求”这个字会被说成卖惨求荣，但诚实面对眼前状况，“求”一下即使没那么体面，也是他能做的为数不多的选择了。

　　微博截图

　　不过，饶晓志发声后，《人潮汹涌》排片并未上涨，直到第五日才慢慢上升。值得注意的是，在春节假期结束后的“后春节档”，《人潮汹涌》反而逐渐发力，上映第十三日，排片占比达到11.8%，超过《刺杀小说家》，其单日票房也成为春节档七部影片第三名。

　　热门档期可能并非是好档期

　　《人潮汹涌》的案例似乎在提醒着我们，选对档期的重要性，热门档期可能也并非是好档期。

　　2018年，饶晓志导演的电影《无名之辈》就曾在11月16日这个冷门档期上映，在两部国外大片《毒液：致命守护者》《神奇动物：格林德沃之罪》的夹击下成为一匹黑马，最终取得了近8亿的票房。

　　对比《无名之辈》和《人潮汹涌》的各项数据，其实上映前8天，两者单日票房相差并不大，但前者的排片占比却比后者多，由于当时电影竞争并不激烈，《无名之辈》首日排片就超过10%，最高达到28.7%。因此上映前7天里，《人潮汹涌》的场均人次也大多高于《无名之辈》。这是春节档的最大优势，人流量远远高于冷门档期。

　　在上映第9日和第10日时，两部电影的票房分别迎来爆发峰值，《无名之辈》超过7000万，而《人潮汹涌》仅有3546.8万，这时后者的排片还不足10%。

　　黑马影片要逆袭，除了影片质量，最重要的还有排片，不然都没有爆发的空间。近几天，随着《人潮汹涌》排片逆袭，其票房也保持稳定增长，据猫眼专业版预测，其总票房可能达到5.7亿元。

　　相比之下，《侍神令》《新神榜：哪吒重生》则没有这么好的运气。《侍神令》有周迅、陈坤坐镇，又有阴阳师这个大IP，但目前票房仅有2.48亿。《新神榜：哪吒重生》票房超过3亿，但据导演赵霁透露，离回本还远远不够。

　　春节档有“规模效应”，但也有“马太效应”，群雄争霸的场面不多，更常见的是强的更强，弱的更弱。片方在定档时，相比迷信大档期，更应该多研究研究观众的喜好，多观察观察市场规律。

　　三四月影市更冷清

　　“最牛春节档”让国内电影市场爆发前所未有的活力，据媒体报道，部分影院甚至仅仅依靠前7天的春节档票房，就走出了过去一整年的亏损困局。

　　然而，对于中国电影行业来说，春节档过后，迎来的可能是一股“寒潮”。春节假期结束后，2月仅有7部新电影上映，较有号召力的只有一部《猫和老鼠》，目前其首日预售票房已超过500万。

　　更冷清的将是接下来的三四月份。这个档期通常是国内影市的淡季，春节档刚刚结束，观众的观影意愿没那么强烈。而对于重量级影片来说，可能更偏向于在热闹的暑期档上映。

　　相比往年，今年三四月份影片更少。目前，三月份有18部影片定档，四月份有14部。在2019年同期，这两个月定档影片都超过40部。

　　影片数量为何减半？其中有疫情的原因，很多国产电影对定档期更加谨慎。好莱坞电影业因疫情复苏困难，不少大片推迟上映，进口电影数量减少。此前，《复仇者联盟4》《狂暴巨兽》《惊奇队长》《绿皮书》等多部外国大片都曾在三四月的淡季取得不错的票房成绩。

　　电影海报

　　在影片上，这两个月上映的有陈建斌导演，周迅、大鹏等主演的《第十一回》，《冰雪奇缘》团队打造的动画电影《寻龙传说》，贾樟柯、河濑直美监制的《又见奈良》，张子枫、肖央主演的《我的姐姐》，廖凡、佟丽娅、乔杉主演的《来都来了》，陈柏霖、郭采洁、夏侯云珊主演的《北京爱情图鉴》，钟楚曦、谭松韵主演的《八月未央》，以及雷佳音、李现主演的《古董局中局》等。

　　爱情、动画、冒险、悬疑类型都有，但要提振电影市场，还需要更多电影片方抛弃“档期迷信”，小心求证，大胆定档。(完)

(责编：牛镛)

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