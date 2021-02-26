数字经济的蓬勃发展催生了大量的新业态、新职业。数字化人才成为企业争夺的焦点，在吸纳就业方面也发挥着巨大作用。在人社部公布的38个新职业中，与数字化直接相关的新职业有数字化管理师、全媒体运营师、互联网营销师等。这些新职业市场需求巨大，应用行业广泛，对企业数字化转型、对劳动者参与数字经济都有巨大助益。

但是，由于新职业发展时间普遍较短，职业技能培训体系不完善，导致数字化新职业人才供给速度远远跟不上人才需求增速。如何为从业者提供高质量的新职业技能培训，推动更多从业者进入新职业，提升新职业从业人员整体技能水平是现阶段亟需解决的难题。

职业技能培训滞后阻碍了新职业人才供给

数字经济快速发展推动着企业数字化转型的趋势。特别是此次新冠疫情，加速了全社会对数字技术的重视和推广，越来越多的企业将数字化转型视为企业发展和转型的重要战略选择。

与数字化转型密切的数字管理师、全媒体运营师、互联网营销师等新职业需求旺盛、职业前景广阔。人社部新职业就业景气现状分析报告及相关报道中指出，数字化管理师未来市场需求量将达到千万以上，全媒体运营师未来市场需求量将达到150万人以上。

现有的技能形成机制中，学校教育和职业培训是青年从业者技能提升的最重要来源。但由于新职业普遍属于技术和商业模式的前沿，学校教育和职业培训等机构的专业调整速度跟不上新职业的发展速度和人才需求增加速度。

线下培训与数字培训相结合助力新职业从业者技能提升

解决新职业面临的技能短缺问题，需要推动全方位的职业技能培训，运用传统培训与数字培训相结合的方式不断扩大新职业培训的规模。

人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心和阿里巴巴钉钉共同推出的新职业在线平台，为希望从事新职业的劳动者群体提供精准培训。通过线上的数字培训可以加快培训内容的传播，覆盖更广泛的劳动者群体。传统线下培训也有其精准、深入、便于有操作内容培训开展的优势。

人社部门、数字化平台联合推动数字化技能实训，提升高校毕业生就业竞争力

2021年是“职业技能提升三年行动计划”的最后一年，面对大学生就业市场竞争越来越激烈的现实情况，政府部门着重加大高校毕业生的新职业技能培训力度。

春节前，今年首期高校“数字化管理师”职业技能培训班在湖南工程学院管理学院开班，吸引了50余名应届毕业生参加。人社部门给予参加培训的应届毕业生每人1320元培训补贴，由数字化平台钉钉通过知识讲授、现场模拟等形式提供实训，最大限度地让学员掌握数字化管理师这一新兴职业的各项要求，培训全程免费。

培训课程完成后进行结业考试，通过的学员将获得当地人社部门和钉钉联合颁发的“数字化管理师”初级资格证书，从而使参加培训的高校毕业生有了学历证书+职业（技能）证书的求职优势。

“湘潭培训模式”受到了应届毕业大学生的欢迎，也引起了各地方政府的关注。不少地方的人社部门希望以同样的模式助力当地应届毕业生就业。

政府为新职业培训提供政策支持，市场是检验培训效果的试金石

高质量发展需要高质量的人力资源队伍的支撑。新职业的人才队伍越快形成，对于经济发展和产业升级越有利。我国政府积极支持新职业职业技能培训。《人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅关于做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》（人社厅函〔2019〕117号）明确，各地可根据实际情况，提高通用职业素质、求职能力等综合性培训、创业培训、新产业新职业新技能培训和技能含量高、实训耗材量大的培训补贴标准。这对新职业纳入职业技能提升行动，提高培训补贴标准提供了政策支撑。

市场是检验培训效果的最优试金石。人社部发布的《新职业--数字化管理师就业景气现状分析报告》显示，87.23%的数字化管理师薪资是当地平均工资的1-3倍，按照每10：1的比例做数字化管理师人才配备的企业，比没有数字化管理师的企业工作效率高出35%-50%。参加了此次高校“数字化管理师”培训班，并获得首张数字化管理师资格证书的应届毕业生小唐已经顺利通过一家教育公司的面试。期待所有获得资格证书的毕业生都能在求职中收获理想的结果。

发挥数字平台优势，为企业培养新职业人才

数字经济背景下，数字化管理人才成为企业争夺的焦点。截至目前，通过钉钉免费培训的数字化管理师已经超过200万名，分布在互联网、制造业、餐饮、医疗、教育等各行业，为促进产业高质量发展和经济转型升级提供数字化人才支撑。公开数据显示，钉钉平台沉淀了1700万企业组织数字化转型经验，可以为大学生数字化技能提升提供帮助，有助于提升大学生培养质量，促进大学生就业创业。



（作者：首都经济贸易大学劳动经济学院副教授、中国新就业形态研究中心主任 张成刚）

(责编：王紫、吕骞)