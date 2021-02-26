原标题：世卫专家提醒重视新冠造成的长期影响

新华社哥本哈根2月25日电(记者林晶)世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格25日说，近来欧洲地区新冠感染率总体呈下降趋势，但世卫组织关注到“新冠后遗症”对健康等方面造成的长期影响，将其视为“后疫情”时期的首要任务。

克卢格当天在哥本哈根召开的线上新闻发布会上说，十分之一的欧洲新冠患者愈后12周仍有不适症状，许多人的症状会持续更长时间，造成严重的社会、经济、健康等方面的问题。

伦敦大学卫生和热带医学院教授马丁·麦基在新闻发布会上说，“新冠后遗症”像是“各种症状的不同组合”，包括胸部和肌肉疼痛、疲劳、呼吸急促，以及患者所描述的认知方面的症状譬如“脑雾”。

克卢格表示，世卫组织欧洲区域办事处将与区域内国家的卫生官员召开会议，制定解决这一问题的区域性战略。他同时呼吁地区国家和机构合作，利用统一的数据收集工具和研究方案，以最大限度提高治疗效果和改善患者的长期预后。

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