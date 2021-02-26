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国家乡村振兴局亮相，挂上这块牌子意味着什么？

记者侯雪静、胡璐
2021年02月26日08:35 | 来源：新华社
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原标题：国家乡村振兴局亮相，挂上这块牌子意味着什么？

　　25日16时，北京市朝阳区太阳宫北街1号，“国务院扶贫开发领导小组”的牌子已经永久性摘下，“国家乡村振兴局”的牌子正式挂上。

　　机构更迭背后，是我国“三农”工作重心的历史性转移——脱贫攻坚取得胜利后，全面推进乡村振兴。

　　怎样有效衔接，全面推进乡村振兴？

　　这次挂牌传递了新姿态：时间无缝衔接，工作压茬推进，使命传递接力。

　　有效衔接要无缝衔接

　　这次挂牌在时间上选择无缝衔接，目的就是要做到此前中央明确的，坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，工作不留空档，政策不留空白。

　　推进乡村振兴此前中央也早有部署。党的十九届五中全会全面布局乡村振兴，明确脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略全面推进。1个多月后，中央经济工作会议明确全面推进乡村振兴。中央农村工作会议提出，巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，是需要全党高度重视的一个关系大局的重大问题。

　　今天的大会刚刚结束，国家乡村振兴局就挂牌亮相，就是按照此前的部署一步步推进的结果。

　　打赢脱贫攻坚战只是解决了绝对贫困问题，尽管我国“三农”工作重心历史性转移到全面推进乡村振兴上来，但我们也要清醒认识到，脱贫的基础比较脆弱：脱贫群众生活有了保障但收入仍不高，遇到风险变故可能就要返贫；产业起来了但基础还不强，资金政策一撤产业可能就垮掉。

　　脱贫攻坚千秋伟业，难度之大超乎想象。越是脱贫难度大的地方，脱贫之后就越要巩固脱贫成果，而巩固拓展脱贫攻坚成果最有效的手段就是衔接推进乡村振兴。可以说，巩固脱贫攻坚成果是衔接推进乡村振兴的优先任务，推进乡村振兴是巩固拓展脱贫攻坚成果的必然要求。

　　全面推进要专门推进

　　这次挂牌也标志着，乡村振兴这件大事，有了专门机构来主抓，已经从谋划阶段走向全面落地见效。

　　刚刚发布的中央一号文件将乡村振兴作为当前“三农”工作的总抓手，提出在脱贫地区重点建设一批区域性和跨区域重大基础设施工程、加大对脱贫县乡村振兴支持力度、在西部地区脱贫县中确定一批国家乡村振兴重点帮扶县集中支持等，都是很聚焦且务实的举措。

　　民族要复兴，乡村必振兴。全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。

　　全面推进乡村振兴的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，可以说我国从集中优势资源支持脱贫攻坚转向全面推进乡村振兴，需要采取最有力的举措、汇聚更强大的力量。因此，我国首次设立国家乡村振兴局这一专门机构，承担这一历史使命，也展现了我国全面推进乡村振兴的决心。

　　原班人马接续奋战

　　脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。接下来要做好乡村振兴这篇大文章，中央明确要全面推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

　　打赢脱贫攻坚战关键在人，推进乡村振兴同样需要一支过硬队伍。原国务院扶贫办这一机构虽然“功成身退”，但原国务院扶贫办工作人员整体上保持原班人马接续奋战。

　　这也正如中央此前部署，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立5年过渡期，过渡期内“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”，保持政策总体稳定不变。要继续选派驻村第一书记和农村工作队，“五级书记抓扶贫”的宝贵经验也将继续发扬光大，转为“五级书记抓乡村振兴”。

　　脱贫攻坚工作中形成的组织推动、要素保障、政策支持、协作帮扶、考核督导等工作机制，也将根据实际需要运用到推进乡村振兴，建立健全上下贯通、精准施策、一抓到底的乡村振兴工作体系。

　　摘掉“国务院扶贫开发领导小组”的牌子是向一个时代的挥手告别，这个1986年就成立的机构圆满完成历史使命。

　　牌子变了，但工作的主战场没有变，工作主要内容和队伍没有变，让脱贫群众和全国人民一起向着更美好生活奋斗的目标没有变。

　　脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。40多年前，我们通过农村改革拉开了改革开放大幕。40多年后的今天，我们将通过振兴乡村，开启城乡融合发展和现代化建设新局面。

(责编：赵竹青、吕骞)

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