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北京市住建委：精准打击恶意炒作学区房行为

2021年02月26日08:36 | 来源：中国新闻网
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原标题：北京市住建委：精准打击恶意炒作学区房行为

　　北京市住房和城乡建设委员会25日表示，近期监测到，有部分投机性需求恶意炒作学区房，我们将坚决遏制、精准打击，严格执行多校划片、派位入学政策，严肃查处违规使用信贷资金购房问题。

　　近年来，北京市始终坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，在加强需求侧管理的同时，不断深化供给侧结构性改革，创新推出限竞房、共有产权住房、集体土地租赁住房等住房产品，提升住房品质，大力推进老旧小区改造，有力促进了住有所居。

　　2017年以来，北京持续保持合理的供应规模，房源储备充足。北京持续保持年均新增住房约8.5万套，并率先创新推出限竞房、共有产权住房，总体形成了限竞房、共有产权住房、普通商品住房5:3:2的供应格局，有效满足了居民的刚性自住需求。

　　截至目前，北京市场上可售住房约9.4万套。其中，限竞房、共有产权住房分别为2.8、1.4万套。此外，还有拿地未开工和开工未入市的商品住房1600万平方米左右、约15万套，为刚需家庭提供了有力保障。

　　今年北京将完成不少于300公顷商品住房供地，并提高共有产权住房供应比例。加大公租房、集租房等保障性租赁住房供应力度，在土地供应计划中单列。在供地空间布局上也更加优化，重点供应在需求旺、轨道交通等配套设施完善的区域。

　　同时，北京将不断完善长租房政策，加快租赁立法，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利。

　　北京进一步升级和优化商品住房供应，在热点区域和地块，推出“限地价、竞政府共有产权份额、竞高品质方案”的土地出让方式，通过限地价和商品住房中竞共产份额，避免高地价和高房价，通过竞高品质方案引导企业理性购地，并切实提升住房品质。

　　今年北京还将开展商品住宅小区配建公共设施建设和移交问题专项整治，确保依规依标配建、移交和投运。推进老旧小区改造进入新阶段，今年计划新开工300个老旧小区改造项目，约1100万平方米，稳步推进老楼加装电梯、央产老旧小区综合整治工作。

　　北京市住建委表示，北京将始终保持稳地价、稳房价、稳预期的坚定信心和决心，支持合理住房需求，鼓励先租后买梯度消费，广大居民可根据自身情况和实际需要理性租购住房。(记者 于立霄)

(责编：赵竹青、吕骞)

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