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北大光华管理学院院长刘俏：中国有强大的国内市场和消费潜力待挖掘

2021年02月26日08:37 | 来源：中国新闻网
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原标题：北大光华管理学院院长刘俏：中国有强大的国内市场和消费潜力待挖掘

　　作为经济的“三驾马车”之一，消费扮演着重要角色。北京大学光华管理学院院长刘俏25日在一场经济形势和政策展望分析会上表示，目前中国仍有强大的国内市场和消费潜力亟待挖掘。

　　刘俏指出，中国已将构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，视为关系发展全局的重大战略任务。

　　“这意味着未来中国制造、中国生产可能有更大比例是服务于国内市场。怎么形成国内的强大市场，怎么促进消费在中国经济社会发展中的基础作用，是未来可能需要思考的问题。”刘俏说。

　　他认为，整体上看，现在中国居民消费率仍比较低。但随着强大国内市场的形成和消费在经济社会发展中基础作用的发挥，预计2035年中国居民消费率将逐步提升至约60%。在这过程中，中国的消费结构也会发生显著变化，服务消费的重要性将更加明显。

　　他指出，形成以国内大循环为主体的新发展格局，需要提升消费能力和意愿。未来需要思考如何提升居民收入分配在国内经济产出中的占比，以及更大程度实现分配公平。

　　展望未来，他认为如何解决农业转移人口市民化的问题是提升居民消费的关键。他指出，随着中国城镇化率提升，未来或有将近4亿人会寻求在城市住下来。“他们去什么地方？住在哪里？解决这些问题需要通过商业模式创新、思维模式创新，也需要通过具体改革来促成。”

　　他还表示，未来我们将看到大量的城乡协同互动，大面积的劳动力重新配置，而这背后的金融服务体系、公共服务体系的建设，将成为中国未来重要的经济社会发展动力。(刘亮)

(责编：赵竹青、吕骞)

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