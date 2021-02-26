北京今年商品房供地不少于300公顷 新开工改造300个老旧小区
2021年02月26日08:44 | 来源：中国新闻网
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原标题：北京今年商品房供地不少于300公顷 新开工改造300个老旧小区
北京市住房和城乡建设委员会25日通报称，今年北京将完成不少于300公顷商品住房供地，提高共有产权住房供应比例；计划新开工300个老旧小区改造项目，约1100万平方米，稳步推进老楼加装电梯工作。
2017年以来，北京持续保持合理的供应规模，房源储备充足。北京持续保持年均新增住房约8.5万套，并率先创新推出限竞房、共有产权住房，总体形成了限竞房、共有产权住房、普通商品住房5:3:2的供应格局，有效满足了居民的刚性自住需求。
截至目前，北京市场上可售住房约9.4万套。其中，限竞房、共有产权住房分别为2.8、1.4万套。此外，还有拿地未开工和开工未入市的商品住房1600万平方米左右、约15万套，为刚需家庭提供了有力保障。
今年北京将加大公租房、集租房等保障性租赁住房供应力度，在土地供应计划中单列。在供地空间布局上也更加优化，重点供应在需求旺、轨道交通等配套设施完善的区域。
同时，北京还将不断完善长租房政策，加快租赁立法，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利。
北京在热点区域和地块推出“限地价、竞政府共有产权份额、竞高品质方案”的土地出让方式，通过限地价和商品住房中竞共产份额，避免高地价和高房价，通过竞高品质方案引导企业理性购地，切实提升住房品质。
针对投机性需求、恶意炒作学区房的行为，北京市住建委表示，将坚决遏制、精准打击，严格执行多校划片、派位入学政策，严肃查处违规使用信贷资金购房问题。(记者 于立霄)
(责编：赵竹青、吕骞)
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