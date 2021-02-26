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电商扶贫赋能乡村振兴 贫困户农货上网卖

2021年02月26日08:48 | 来源：光明网
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原标题：【圆梦小康幸福年】电商扶贫赋能乡村振兴 贫困户农货上网卖

　　在山东惠民县姜楼镇一处乡村赋能展厅内，通过扫描屏幕展示的二维码，就可以进入该镇村集体店铺购买各类产品，每一笔消费产生的收益，都会给村庄和相关贫困户带来分红。

　　这样的项目，得益于惠民县借助国家电子商务进农村综合示范项目建设契机，让电商精准扶贫成为全县赋能乡村振兴的重要抓手。

　　惠民县地处山东省北部，紧邻黄河，是山东省农业大县，农业产业基础强，农村人口众多，农产品种类丰富。近年来，惠民县在增强农业竞争力，带动农村贫困群众增收致富和乡村振兴上做了许多功课。

　　如何将农村电商和精准扶贫有效结合？上述项目由惠源公司帮助每一个行政村开通专属村店，同时为每个贫困户开通专户专店，生产店铺专属的二维码，实现“一码统筹”，依托惠源公司提供综合代运营服务。

　　同时，惠民县农产品资源库全部面向贫困户开放，并将产品供应库中的产品导入到村店、户店，让每一个基层组织都具备销售全镇特色产品的能力。人们分享转发的二维码，只要有订单，就会给农户和村集体分红。同时，对贫困户实行镇村干部一对一联系包靠，由每个村干部代言村店、扶贫干部代言帮扶贫困户店，整合社会各界的力量，让更多人关注并帮助经济薄弱村集体和农民增收。

　　截至目前，惠民县姜楼镇已建立贫困户电商店铺100个，贫困村村级店铺10个，新开网店150家，总数达900家，举办电商培训12次，培育有带货能力的大主播2个以上，5个淘宝村电商营业额持续在1000万元以上。

　　另外，通过建成的“乡村赋能”姜楼运营平台及服务中心，打造“党建引领，乡村赋能”工程示范基地。

　　据了解，为增强电子商务进农村发展后劲，惠民县建立了高标准的电商公共服务中心一处，面积2000多平方米，设有惠民县农特产品展示体验区、项目展示区、办公区、会议区、培训室、创客孵化区等功能区，已经改造完成并投入使用。目前意向和入驻各类电商企业15家，实现物流快递镇级全覆盖，正不断拓展特色农产品网销渠道。在人才培训方面，针对适训人群已开展普及培训、初、中、高级培训，培训总人数超过3000人次，培训转化率达到10%以上。（文/记者 黎梦竹）

(责编：赵竹青、吕骞)

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