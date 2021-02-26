记者刘诗平

原标题：看！你关心的大气污染防治最新情况在这里

生态环境部25日举行例行新闻发布，宣布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》圆满收官，同时公布了“十四五”空气质量改善目标，回答了人们关心的大气污染防治最新情况。

关注一：保卫蓝天 “十四五”空气质量改善目标初定

谈及蓝天保卫战，生态环境部大气环境司司长刘炳江表示，已全面完成各项治理任务，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》圆满收官。2020年，全国空气质量总体改善，全国地级及以上城市优良天数比率为87%，PM2.5未达标城市平均浓度比2015年下降28.8%。

刘炳江说，“十四五”的目标指标设置仍坚持PM2.5和优良天数两个指标，初步考虑337个城市，PM2.5要同比下降10%，相当于未达标城市要下降15%，优良天数提高到87.5%。

关注二：加快补齐臭氧污染治理短板

刘炳江说，生态环境部继续强化PM2.5污染防治的同时，加快补齐臭氧污染治理短板，坚定不移地推进氮氧化合物和挥发性有机化合物协同减排，推动钢铁行业超低排放改造和水泥、焦化、玻璃等行业深度治理，强化机动车污染管控，深入开展挥发性有机化合物综合治理和源头替代，推动PM2.5与臭氧浓度共同下降，实现协同控制。

关注三：把降碳作为源头治理的“牛鼻子”

刘炳江表示，“十四五”时期，突出以“减污降碳协同增效”为总抓手，把降碳作为源头治理的“牛鼻子”，指导各地统筹大气污染防治与温室气体减排。

他同时表示，散煤治理是能源消费革命的一项重要举措，更是解决雾霾的重要举措，近几年来已经取得积极成效。

关注四：减少人为因素造成重污染天气

春节期间北京等地发生了空气重度污染。刘炳江表示，空气重污染一再发出警示，还是要加大能源结构调整、产业结构调整、交通运输结构调整，针对高排放行业企业开展超低排放改造，强化监督。在京津冀及周边等重点地区着重发力。

“十四五”时期的目标是基本消除重污染天气。刘炳江表示，科学制定“十四五”期间各地重污染天数下降指标，严格考核，根据各地形成重污染的成因不同下达不同目标，减少人为因素造成的重污染天气。

关注五：严控秸秆露天焚烧

当记者问及东北地区秸秆焚烧问题比较突出时，刘炳江表示，坚持严格管控秸秆露天焚烧现象。生态环境部将会同有关部门，利用卫星监控等科技手段，监控各地尤其是东北地区焚烧秸秆情况，及时发出预警信息。适时派专业团队赴东北地区开展秸秆禁烧督导。同时，推广成功模式，尽可能把利用率提高，从根本上解决秸秆焚烧导致重污染天气的问题。

关注六：汽车污染减排成为重点

统计显示，2015-2020年汽车保有量从1.63亿辆增至2.81亿辆，而PM2.5未达标城市浓度下降了，这是否意味着汽车等机动车排放量不是大气污染的主要来源？刘炳江说，机动车等移动源是我国大中城市PM2.5污染的主要来源，且其对污染的贡献有不断增加的趋势。通过对重污染过程科学监测和分析，PM2.5从优到良、轻度、中度到重度、持续重度，拉抬PM2.5浓度上升的主要成分是硝酸盐，即氮氧化合物排放转化成硝酸盐。汽车污染减排将是“十四五”时期的重点。

关注七：力保冬奥会空气质量安全

冬奥会空气质量安全引人关注。刘炳江表示，将尽一切努力确保冬奥会空气质量安全，兑现承诺。加快推进各项大气污染治理任务，指导各地加快推进产业、能源、运输结构调整和企业污染深度治理等工作。加强监测预警研判，加强区域联防联控，加强环境执法监管，加大查处力度，严厉打击偷排漏排、超标排污等环境违法行为。

关注八：对违纪违规行为“零容忍”

近日，河南居民匿名举报环境问题遭污染企业报复，经查明是内部人员泄露举报者个人信息。对此，生态环境部新闻发言人刘友宾表示，生态环境部依法依规严肃处理，已在全国生态环境系统进行通报，对违纪违规行为坚持“零容忍”，发现一起、查处一起、通报一起，绝不护短，绝不姑息。

刘友宾同时表示，生态环境部坚决打击环评文件弄虚作假。2020年以来，全国累计对733家单位和671人实行失信记分，将31家单位和17人列入限期整改名单和“黑名单”。

(责编：赵竹青、吕骞)