“福建是兴业银行发祥地、大本营，绿色金融也从福建起步，我们要将之作为绿色金融创新发展的试验田，成为践行绿色发展理念、服务绿色经济发展当之无愧的主力军。”2月25日兴业银行行长陶以平在福建省内分行绿色金融发展工作座谈会上表示。

在福建全方位推动高质量发展超越的关键阶段，围绕做好数字经济、海洋经济、绿色经济“三篇大文章”，按照福建省委“再学习、再调研、再落实”活动部署要求，兴业银行行长陶以平将积极服务并深度融入福建绿色经济发展作为调研课题，于2月24日至25日带队赴福建两个绿色金融改革试验区之一的三明开展调研，深入了解省内绿色金融发展情况，现场解决实际问题，部署加快推进绿色金融业务更好更快发展，奋进新征程，再创新辉煌。

2月24日下午，陶以平一行与三明市政府就绿色金融改革发展进行现场对接，围绕推进绿色金融改革和省级绿色金融改革试验区建设进行深入交流，达成重要共识。三明市市长余红胜对兴业银行积极支持该市绿色金融、实体经济等领域的发展表示感谢，并希望加大对三明省级绿色金融改革试验区建设支持力度，为三明绿色金融改革提供更多创新服务，打造更多绿色金融改革新亮点、新模式。陶以平表示，兴业银行将发挥绿色金融标杆作用，融资融智推动三明市开展绿色金融创新，全力支持三明绿色经济发展。

据悉，兴业银行将把三明作为该行绿色金融改革创新试验田，推动绿色金融产品、服务、模式创新优先在三明落地，并全面落实好双方签署的绿色金融战略合作协议，围绕特色农业、工业转型升级和绿色制造、文旅康养等10个领域进一步深化项目合作，力争2021年投放绿色信贷50亿元以上、“十四五”期间200亿元以上绿色融资落地，助力三明早日实现绿色金融改革目标，打造成为“两山”理论低碳发展样板区。

2月25日上午，陶以平又在三明主持召开该行福建省内分行绿色金融发展工作座谈会，对省内绿色金融业务发展进行再调研、再动员、再部署，通过对福建绿色金融发展“解剖麻雀”，推动全行绿色金融业务跨越式发展。

凭借前瞻性的战略把握能力和强大的战略执行能力，兴业银行2006年在国内率先探索绿色金融，2008年成为国内首家赤道银行，从福建起步，逐渐走向全国，成长为国内绿色金融领头羊。到2020年末，该行绿色金融融资余额11558亿元，过去五年年均复合增长率23.62%，超过总资产增速15.32个百分点，绿色金融资产在总资产中占比从7.55%升至14.64%，且绿色金融专属客户资产不良率远远低于整体资产不良率，绿色金融成为全行重要的大类资产、大类业务和一张亮丽的“名片”。

在福建，兴业银行于2017年制定了2020年省内绿色金融业务累计投放量超过1300亿元、余额超过600亿元的发展目标。2020年末，该行在省内累计发放绿色融资1731.56亿元，融资余额689.66亿元，超额完成计划目标。此外，该行还与福建省河长制办公室、水利厅、生态环境厅、三明市政府等签署了战略合作协议，“融资+融智”支持三明、南平绿色金融改革试验区建设，提出《福建金融业生态环境多方共治行动倡议》，打造“福建版赤道原则”，为福建生态文明试验区建设注入强劲金融动力。

当前正处在绿色发展理念深入人心、绿色经济蓬勃发展的新发展阶段。“我们更要牢记‘为金融改革探索路子，为经济建设多作贡献’的初心和使命，把绿色金融的大旗举得更高，这不仅是我们的重大政治任务，也是我们的重要发展机遇。”陶以平在座谈会上指出。

2030“碳达峰”和2060“碳中和”的承诺、三大国土空间开发保护新格局的提出、长江和黄河大保护的推进、“十四五”规划污染防治攻坚战的持续推进等党和国家一系列重大决策部署，影响深远，为绿色金融带来了巨大机遇。从福建来看，作为我国生态建设的“优等生”，福建绿色发展长期走在全国前列，同时根据福建“十四五”规划，要力争在全国率先碳达峰，并提出要做好数字经济、海洋经济、绿色经济“三篇大文章”，绿色金融发展空间广阔、大有可为。

把握大势，加大作为，兴业银行立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局，制定形成了新一轮五年发展规划，明确提出要树牢擦亮绿色银行品牌，2025年全行绿色融资余额要突破2万亿元。福建作为总部所在地、绿色金融主战场，兴业银行也相应制定了“十四五”期间规划图、路线图和施工图，聚焦加快远洋渔业和海洋高新技术产业等海洋经济建设、打造绿色制造体系等绿色经济、支持城市地铁和城际轨道交通建设、深化“电动福建”建设、风力发电等新能源运用、实施绿色建筑创建行动等六大重点领域，确保到2025年末省内绿色金融融资余额在2020年末基础上实现再翻一番，达到1500亿元。

为持之以恒助力福建生态省战略实施，兴业银行还在信贷政策、风险管控、人才队伍建设等方面持续改进优化，通过给予FTP补贴、单列信贷规模和风险资产、筹集低成本资金进行倾斜、加大差异化授权、进一步提高绿色金融考评权重、省内分行独立设置绿色金融部等举措加大支持力度。同时强化集团协同联动，要求子公司把发展绿色金融摆到更为重要的位置，发挥专业优势，在绿色租赁、绿色债券、绿色基金、绿色资管等新兴产品市场占据先机，切实将绿色金融集团化经营优势转化为客户全方位服务胜势，释放绿色发展动能，助力打造美丽中国示范省，让八闽大地青山常在、绿水常流、空气常新，为全方位推动高质量发展超越发挥更大作用。

(责编：王紫、吕骞)