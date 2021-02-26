李静

原标题：张近东等拟转让最多25%股份 苏宁易购或易主

苏宁易购2月25日发布公告称，收到公司实际控制人、控股股东张近东以及股东苏宁电器集团有限公司的通知，其拟筹划本公司股份转让事宜，预计转让比例20%-25%，股权受让方属于基础设施等行业。根据拟转让股份比例，预计可能涉及公司控制权变化。

公告称，若该交易完成，将有助于公司股权结构的进一步优化以及长期战略的稳步推进。前述事项的具体交易方案尚在筹划中，尚需取得有权部门的批准，存在不确定性。苏宁易购股票于2021年2月25日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

公开资料显示，在苏宁易购的股权结构中，苏宁创始人张近东持股20.96%、淘宝（中国）软件有限公司持股19.99%、苏宁电器集团有限公司持股16.8%、苏宁控股集团有限公司持股3.98%。当前，公司总股本为93.10亿股，若按照2月24日收盘价7元/股测算，此次转让比例20%-25%，此次交易所涉及的金额为130.34亿元-162.93亿元。

近期，苏宁易购频频发布股东股份质押的公告：2月23日，苏宁易购发布公告，公司股东苏宁电器集团（简称“苏宁电器”）将5757万股办理了质押，质押用途为融资相关；2月19日，苏宁电器将3300万股办理了质押，质押用途为补充质押；1月30日，苏宁易购公告，公司实控人、控股股东张近东将2663股办理了质押，质押用途为补充质押。还有去年12月，公司股东张近东、张康阳及南京润贤企业管理中心（有限合伙）将公司股权出质给淘宝（中国）软件有限公司，此外，张近东还将其持有的苏宁置业集团65%的股权质押给淘宝（中国）软件有限公司。

1月29日晚，苏宁易购发布2020年度业绩预告，预计实现营业收入2575.62亿元至2595.62亿元，归属于上市公司股东的净利润为亏损39.53亿元至34.53亿元，同比下降140.16%-135.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为亏损65.87亿元至60.87亿元，同比下降15.34%-6.59%。其中，去年四季度零售业务实现快速增长，活跃买家同比增长52%，云网万店平台商品销售规模同比增长33.61%。

苏宁易购表示，企业经营外部环境受疫情影响，消费景气度虽然逐季缓慢回升，但整体发展承压，但是用户的投入增加和价格竞争带来的毛利水平下降，也会阶段性地增加公司的亏损。未来随着云网万店战略引资的完成，上市公司对云网万店持股比例将逐步下降，并入的亏损也会逐步减少，随着云网万店规模持续快速发展，规模效应也将逐步体现。

业内人士指出，新股东的加入，将有助于公司长期战略稳步推进，对于公司治理结构、业务发展、综合授信等各方面都将带来大幅提升。结合当前苏宁易购所积累的丰富的零售场景优势，新股东和新资金方的加入，将会为苏宁易购线上、线下各个零售场景的发展提供更为充足的“子弹”，持续保持苏宁易购在当下市场竞争中的优势，巩固市场规模和地位。

(责编：王震、吕骞)