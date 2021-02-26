中青报·中青网记者 韩飏

原标题：探访嫦娥五号“太空牵手”背后的硬核青年

中青报·中青网记者韩飏（右）在中国航天科工二院二十五所“职工小家”采访航天青年。

春节前，我来到中国航天科工二院二十五所，想看看在嫦娥五号“太空牵手”的背后，有怎样一群硬核青年？

二十五所的“职工小家”有一个简易书架，上面摆满各种奖杯奖状和荣誉证书，足足占据一整面墙，“载人航天工程重大贡献先进集体”“中国五四青年奖章（集体）”“中国航天质量奖”……

“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”。我不禁感叹，中国航天科工二院二十五所大到宇宙飞船、小到测温仪器，无不彰显着自主研发的“国货之光”。

在“职工小家”，我见到了“女战士”贺中琴。她身穿一件大红色针织衫，扎着高高的马尾辫，干净利落。

38岁的贺中琴是嫦娥五号微波雷达研制团队第一位女设计师，也是第一批参与产品研制的设计师之一。从2007年到2021年，从实习生到主任设计师，从小贺到贺姐，贺中琴一路走来，带领团队从零突破，自主创新。

贺中琴的丈夫也是一名航天人，加班加点是他们的家常便饭。为了尽快投入工作，女儿刚满一岁，贺中琴便给她断了奶。

在“职工小家”，我还遇到了贺中琴的师弟贾学振，为了攻克一个个技术难题，一样是舍小家，顾大家。

技术的每一次突破、工程的每一步跨越，是航天人对“100%成功率”的执着追求。

“是什么让你们如此坚持？”采访中，我向不同的航天青年发问，得到的答案几乎一致——“热爱”。

也许没有人比航天人更透彻地理解“仰望星空，脚踏实地”的含义。9年间，二十五所微波雷达“六战六捷”的背后是航天人始终如一的执着与坚守。

研究室主任邓晓东告诉我，在二十五所，有个人人皆知的现象，“93号楼6楼东侧的灯永远亮着”，那一角是微波雷达研制团队的办公室，那束光就是航天精神之光。

中青报·中青网记者 韩飏 来源：中国青年报

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