2021年2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行，庄严宣告我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。中国人寿集团公司办公室（党委办公室）/扶贫办公室扶贫处、中国人寿寿险公司广西崇左市分公司健康保险部荣获全国脱贫攻坚先进集体荣誉称号，中国人寿寿险公司西藏分公司员工罗布顿珠荣获全国脱贫攻坚先进个人荣誉称号，得到党中央、国务院的表彰。中国人寿集团公司党委书记、董事长王滨出席了总结表彰大会。

作为中国人寿助推脱贫攻坚顶层设计的决策辅助和组织协调机构，中国人寿集团公司扶贫处牵头建立了助推脱贫攻坚的责任体系、政策体系和动员体系，全面梳理和总结提炼近年来扶贫工作经验，形成了具有国寿特色的“扶贫保”工程，涵盖党建扶贫引领、保险扶贫产品、金融扶贫服务、产业扶贫投资、扶贫教育培训、社会扶贫公益六大体系，成为中国人寿助推脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的一项重要长效工作机制。中国人寿集团公司扶贫处4名党员干部，讲政治，懂扶贫，作风硬，全心投入，敢打敢拼，筑牢中国人寿助推脱贫攻坚的坚强“指挥所”。

中国人寿寿险广西崇左分公司健康保险部在助推当地贫困县脱贫攻坚过程中，积极参与社会治理能力体系建设，蹚出了一条“从精准扶贫，到一站通结算，再到精准防贫”的有效路径。2015年以来，累计为广西崇左市龙州县、天等县两个贫困县赔付小额农村人身险1779.2万元，推动大病保险向崇左市贫困人群倾斜，实现贫困人群大病医保“二次赔付”，因扶贫倾斜政策累计多支付5838.7万元，在全国首创健康扶贫“一站通”即时结算服务，覆盖崇左市全部县区，实现贫困患者就医不需先交押金、出院仅需负担总医疗费用约10%，百姓得到实惠，政府和医院也满意认可。在此基础上，2019年，崇左市分公司健康保险部进一步创新开展精准防贫服务，帮助崇左市龙州县建立以大数据应用为基础的防贫筛查、发现、认定和救助机制，累计救助符合防贫条件235户，认定救助金超107万元。

在平均海拔4780米的西藏那曲市聂荣县聂荣镇嘎青村，32岁的驻村党员扶贫干部罗布顿珠，在过去近六年时间里，见证了嘎青村通路、通电、通网、打井、建立牧民合作社、贫困户脱贫的生活巨变。驻村扶贫期间，罗布顿珠扎实做好扶贫工作，当好扶贫政策的讲解员，当好上下联络的信息员，当好沟通协调的引资员，当好档案资料的管理员，想村民所想，急村民所急，帮村民所需。2018年，嘎青村10户建档立卡贫困户实现脱贫，并全部入股牧民经济合作社。

中国人寿作为中央金融企业，胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，始终坚持服务国家发展大局，努力贡献金融保险力量。自脱贫攻坚战打响以来，中国人寿累计选派扶贫干部2300余名，实施扶贫项目2800余项，助力广西天等县、龙州县和湖北郧西县、丹江口市4个定点扶贫县以及全系统结对帮扶的1534个贫困点全部顺利脱贫。与此同时，中国人寿全面做大做实保险扶贫工作，累计开发推广扶贫保险产品110余款，商业扶贫保险覆盖全国三分之一建档立卡贫困人口；累计为贫困户提供风险保障12万亿元，赔付超44亿元。大病保险“一站通”即时结算模式、养殖保险牛脸识别系统、精准防贫保险服务等广受好评。2020年初，中国人寿总结近年来开展扶贫工作的经验做法和具体举措，提出推广“扶贫保”工程，具有能复制、易推广、可持续的特点，助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

(责编：张文婷、吕骞)