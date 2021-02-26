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拼多多获全国脱贫攻坚先进集体表彰

2021年02月26日09:03 | 来源：人民网
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2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行，庄严宣告我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。会上，拼多多荣获“全国脱贫攻坚先进集体”表彰。

拼多多CEO陈磊表示，“获得‘全国脱贫攻坚先进集体’的荣誉，是对拼多多人的巨大鼓舞，也是沉甸甸的责任。在投身扶贫助农的过程中，我们深刻地感受到，在党的坚强领导下，在全国各族人民的共同努力下，我们能够战胜任何艰难险阻，不断满足人民对美好生活的向往。”

拼多多起家于农业，依托高频的农产品消费带动全品类消费增长。2019年，拼多多平台年成交额突破万亿元大关，其中农（副）产品成交额达1364亿元，成为中国最大的农产品上行平台。2020年，拼多多农（副）产品成交额超过2700亿元，继续保持三位数左右的高速增长。

在投身扶贫助农的过程中，拼多多结合中国农业的发展状况，通过大数据、云计算和分布式人工智能技术，将分散的农业产能和分散的农产品需求在“云端”拼在一起，基于开拓性的“农地云拼”体系带动农产品大规模上行，让贫困地区的农产品突破传统流通模式的限制，直连全国大市场。在此过程中，拼多多注重提升效率降低成本，形成了农民增收、消费者得实惠的双惠效应。

 

(责编：王紫、吕骞)

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