李若一

原标题：男性逐渐支撑起医美市场 平均客单价是女性的2.75倍

想办法变美的他们

一个念头曾在何安脑子里不断出现：如果自己的眼睛再大一点点，鼻子再挺一点点，生活会不会和现在有所不同？

25岁的他脸庞略显圆润，他对自己的单眼皮感到沮丧，“只要能改善一点也是好的”。几番考虑，他走进了手术室。

变美，无论对于男性还是女性，都颇具吸引力。一份报告显示，男性在变美这件事上更舍得花钱，平均客单价是女性的2.75倍。

他们打玻尿酸、割双眼皮、补救发际线，提起美容方面的专业用词头头是道，丝毫不逊色于女性。男性逐渐支撑起了医美市场。这些爱美的男人们相信，俊美的脸庞能给自己带来好运，无论是事业还是爱情。

让“微调”擦去不自信

何安前往医院做双眼皮手术那天，他没有告诉任何人。像往常一样，他穿着宽松的运动衫，锁好公寓门，挤进地铁。一路上他不停地翻看网络上的双眼皮手术案例，想象着每种褶皱与自己眼睛结合的样子。

医院门口的人不多，但何安还是停下来环顾了四周，才深吸一口气走了进去。见到医生，他直截了当地告诉对方自己想要自然款的双眼皮，要做埋线的手术，医生和他简单交代了几句，就让护士带着他去准备手术。

何安躺上了手术台，空气里弥漫着消毒水的味道。医生给他的眼部打了少量麻药，他的意识仍然清醒，看见医生举着银色器具向他走来。何安忐忑地闭上眼，酒精的味道充斥了他的鼻腔，“没有什么特殊的感觉，只是感觉有东西在眼睛上移动”。

手术持续了15分钟。何安从手术台上坐起来，他即刻拥有了自己梦寐以求的双眼皮。

之后，何安对着镜子时，不再沮丧了，多年的不自信仿佛突然之间被一块橡皮擦抹去。

虽然现在越来越多的大品牌化妆品选择男性明星代言，也有男明星大方对外承认自己曾经做过“微调”。但被“微调”后的何安还是有些忐忑。

一个星期后，朋友见到他都说，何安变精神了。他小心翼翼地交代了实情，令他意外的是朋友们对于在脸上动刀并不抵触，甚至有人说自己也做过医美，还给他提出了更多变美的建议。何安心中的一块石头落了地。

何安也很庆幸，自己没有成为某个医疗事故新闻的主角。毕竟在他看来在脸上动刀这件事并不是闹着玩的，最近他又在网上查看玻尿酸和瘦脸针的介绍，想让自己变得更精致一些，“在这个看颜值的时代，谁都想变美一点，包括我们男的也一样嘛”。

让发际线“挽留”住岁月

男性对美的追求不仅停留在大眼睛、高鼻梁的层面上，守住头顶的乌丝也成了美丽的必修课——植发成为男青年最热衷的医美项目之一。

在很多人心中，一头浓密乌黑的头发是与年轻美貌画等号的。

与女性相比，男性对植发的需求更大，中国健康促进与教育协会公布的《中国脱发人群调查》显示，平均每6个中国人中就有1个人有脱发症状。我国男性脱发人数约1.3亿，男性脱发率近20%。

80后陈志文的植发决定发生在一个夏天的午后。那天阳光正好，他与朋友相约一同吃饭，闲聊之中，朋友的一句话击中了他的内心。

“都10年了，挣到了钱，头发却没了。”朋友顿了顿说道，“挣了钱也收拾一下自己吧。”

他当即拿起手机开始查询项目信息，并在第二天直奔医院，做了术前检查。第三天，他躺上了手术台。

其实陈志文的脱发情况并不十分严重，只是和10年前相比发际线向后移了大约1厘米。朋友都说是他做生意操心的结果，他也不否认。这些年来他开了自己的公司，从最开始的几人发展到如今的几百人，事业蒸蒸日上，在北京买了套大房子，但总是觉得房子太大有些孤独。他想，自己该有个家。

寻找另一半，精神面貌要好，这是陈志文下定决心做植发的主要原因。对于手术他看得很轻松，“就是后脑勺的头发拔出来插到前面”。

两周后，他卸掉了头上的白纱布，朋友再次约他吃饭时他戴着帽子，一方面是因为术后要保护头皮防止感染，另一方面刚长出来的绒毛有些发红，与原来的头发颜色差别较大，不太好看。一根头发15元，整台手术一共花了4万多元，发际线保卫战就这样告一段落。

术后的他，依旧在断断续续地服用雌性激素，医生还交代他不能吃辣，要注意生活健康。现如今他更加在意自己的身体和形象，坚持爬山、游泳、骑单车，不喝饮料，不酗酒，宣告要把年轻的自己找回来。

“我要梳个大背头。”摘下帽子，陈志文自信满满地说。发际线给他带来了什么，陈志文其实不太能说得出，不过，他还没有找到属于自己的另一半。

“入坑”须谨慎

越来越多的中国男性开始注重自己的外表，从护肤到化妆，到医美。但目前还没形成针对男性的完善服务市场。

打开一些医美的App，菜单栏里大多选项以整形部位为引导，如眼部、鼻部、胸部。平台上的产品反馈区也大多是由女性求美者分享的“医美日记”。

相比女性消费群体，男性并不擅长与身边人交流，也大多不热衷于在“事前”向他人寻求意见和帮助。同时就消费决策来说，男性求美者也更倾向于快速作出决定。

这让男性在通往变美之路的途中更容易“踩雷”。

90后吴凯一度认为男人在脸上花心思是“娘娘腔”的表现，虽然这几年在荧屏“小鲜肉”的影响下他也开始考虑如何能让自己看起来更年轻一些，但他依旧对医美保持着观望的态度。

“毕竟是在脸上动刀子的事，万一做坏了是很难恢复原貌的。”网络是吴凯了解各种医美项目的主要途径，面对新闻里层出不穷的医疗事故报道，他压制住了自己蠢蠢欲动的心。

吴凯曾经因为肤色较深考虑过“美白针”等医美项目，但市场上关于美白的医美项目介绍令他眼花缭乱，价格也忽高忽低，从几千元到几万元的差距令他摸不着头脑。最终经过一番了解后，他打了退堂鼓。

种种疑惑与担心存在于很多男性求美者心中，在持续升温的医美市场中，不合法合规经营的现象与之相生相伴。艾瑞咨询发布的《2020年中国医疗美容行业洞察白皮书》显示，2019年在合法医美机构中有15%的机构存在超范围经营的现象，同时据估算全国有超8万家生活美容机构非法开展医美项目。面对“专业医生”精心设计的话术，求美心切的男性顾客更是难辨真伪。

但与此同时，男性对于医美的消费热情依旧高涨。天猫数据显示，2020年“双11”期间，医美医疗订单量环比增长近7倍，平均客单价达6300元，成为最受欢迎的生活服务项目。其中有近三成订单来自男性消费者。

吴凯依旧在持续关注医美项目，他想自己在拍结婚照前大概会去做祛斑、割眼袋这类相对小型的医美项目，“我也不想大动，能在原有的基础上略有改善就够了，谁不想变好看一点呢”。

(应采访者要求，文中何安、陈志文、吴凯为化名)

中青报·中青网见习记者 李若一

(责编：王震、吕骞)