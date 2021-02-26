程丹

原标题：多家ST公司被立案调查 严监管剑指违法违规

牛年刚至，就有多家ST公司或其实控人被证监会立案调查，监管层层加码，剑指资本市场的违法违规主体。

有市场人士指出，监管强化对ST公司的监管，旨在防止一些主体为了避免退市而滋生的违法违规行为，监管对证券违法活动一直保持“零容忍”的态势，坚持突出重点、分类施策，综合运用行政处罚、市场禁入、重大违法强制退市等手段，与刑事追责、民事赔偿等共同形成全方位立体式追责机制。

多家ST公司遭调查

年后短短几个交易日，已有2家ST公司发布公告，明确了相关主体被立案调查。

牛年第三个交易日，*ST永林在盘后表示，已经收到证监会调查通知书，因公司涉嫌信披违法违规，证监会依法决定对公司立案调查。

无独有偶，事隔一天，2月23日晚间，*ST宜生发布公告称，控股股东宜华企业（集团）有限公司、实控人刘绍喜因涉嫌操纵证券市场，未按规定披露持股变动信息，遭证监会立案调查。另外，公司董事刘伟宏也因涉嫌操纵证券市场，被证监会立案调查。

在此之前，*ST宜生成为了退市新规下首只触发“1元退市”指标的上市公司，公司股票已连续20个交易日每日收盘价均低于人民币1元。根据新规，*ST宜生将直接退市，不进入退市整理期交易。上交所要求*ST宜生尽快聘请主办券商，做好公司股票进入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所的具体安排和信息披露工作，确保公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以挂牌转让，保护投资者股份转让权利。

拉长时间线来看，上述两家ST公司均为监管常客。2019年4月至2020年7月短短一年多，*ST永林及公司多名责任高管累计七次收到福建证监局行政监管措施决定，涉及的问题包括虚构收入、提前确认收入及延迟结转成本、重大资产重组中披露的信息与实际情况不符等多个方面。

而*ST宜生在2016至2019年定期报告中存在严重虚假记载行为，包括通过虚构销售业务、虚增销售额等方式虚增利润20余亿元；伪造银行单据等方式虚增银行存款80余亿元；未按规定披露与关联方资金往来300余亿元等。

监管剑指违法违规

实际上，在牛年之前，监管层对ST公司的监管已经趋严。

2月19日，证监会新闻发言人指出，2020年下半年，证监会针对深圳堂堂会计师事务所执行的*ST新亿2019年年报审计业务开展了现场检查，发现其在执业过程中存在诸多问题。根据检查情况，证监会已对*ST新亿及深圳堂堂涉嫌违法违规行为立案调查。

在此之前，另一家ST公司，*ST新光公告称，证监会决定对公司控股股东新光集团立案调查。因新光集团涉嫌未按规定披露与*ST新光其他股东间的一致行动关系，周晓光作为新光集团法定代表人，根据有关规定，证监会决定对新光集团立案调查，并向周晓光了解有关情况。

在立案调查之外，不少ST公司还面临着退市压力。*ST航通2月19日发布公告称，股东大会已审议通过了终止公司股票上市事项的议案，公司也向上交所上报了撤回股票交易的申请，该公司成为了退市新规发布后首个主动退市的企业。*ST成城因触发“1元退市”指标即将成为退市新规发布后又一只触发交易类强制退市指标的公司股票。

在注册制改革的大背景下，退市股的数量逐步增多，对A股的*ST/ST股来说，压力巨大，目前，两市有多达40只ST/*ST股股价低于1.5元/股。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，有些公司为了保壳铤而走险，监管层从严打击各类违法违规就是不让违法违规者有可乘之机，让绩差企业及时退市，从而让A股市场形成源头活水，具备更好的投资价值。

“投资者也应该认识到只有坚持价值投资，做好公司的股东，才能抓住市场的机会，才能真正的享受A股市场的投资回报。”杨德龙指出，炒题材、炒概念、炒垃圾股的做法已经不适用于当前的市场环境，投资者若冒险一搏可能得不偿失，甚至会面临巨额亏损。

上海明伦律师事务所律师王智斌表示，从法律环境来看，注册制和退市新规共同打造了证券市场“宽进宽出”的新机制。这种市场机制将优质公司沉淀在市场内，劣质公司被淘汰出局，会使证券市场更具投资价值。不过，“任何改革都会带来短期的‘阵痛’，对于投资者而言，需要尽快更新投资理念，才能在改革中享受‘红利’。”

(责编：罗知之、吕骞)