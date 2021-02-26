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中国电信广东电信扶贫办荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号 

2021年02月26日09:12 | 来源：人民网
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2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。中国电信广东公司扶贫开发工作办公室(以下简称“广东电信扶贫办”）荣获“全国脱贫攻坚先进集体”。

广东电信扶贫办自成立以来，调动各方资源，不断完善各级扶贫机构，配精配强扶贫人员，积极履行行业责任，狠抓脱贫攻坚落地。截至2020年底，广东电信总计投入网络扶贫资金4.5亿元，投入自筹扶贫资金累计3000多万元，通信业务扶贫让利累计近950万元，完成消费扶贫累计3000多万元。

近两年，广东电信在全国率先全面推进20户以上自然村通光网，在全省共计覆盖13.4万个20户以上自然村，是全国第一个实现20户以上自然村光网全覆盖的省份。仅2020年，广东电信作为广东省通信基础设施主力军，积极主动承接了广东省政府下达的8549个自然村光网建设任务（在三家运营商中占比85%），总共建设光缆19228.04皮长公里，总投资超2.38亿元，贡献突出，得到省政府高度认可。在推进自然村光网覆盖的同时，广东电信注重光移协同推进，加快4G网络入乡进村步伐，20户以上自然村4G网络覆盖率已达到85.4%。同时，广东电信持续加大5G网络的投资力度和建设进度，逐步将5G网络延伸到农村地区。截至2020年底，广东电信、广东联通累计开通共建共享基站超6万站，已实现珠三角地区实现发达乡镇以上连续覆盖，粤东西北地区实现县城以上连续覆盖。

此外，广东电信对口帮扶的清远市连州四方村前，四方村曾有建档立卡贫困户283 户，贫困人口830 人，贫困人口数和贫困人口比率均在广东省排名第六、清远市排名第一。广东电信对口帮扶后，狠抓四个“坚持”，以党建为抓手，通过培育产业、发展教育、医疗保障等措施，彻底改善村容环境、振兴文明乡风，使村民过上安居乐业的好日子。至2020年底，四方村有劳动能力贫困人口人均可支配收入19916.48元，已实现“两不愁三保障”、“八有”标准，达到贫困村退出标准，圆满完成脱贫攻坚任务。

(责编：王紫、吕骞)

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