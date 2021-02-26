人民网北京2月26日电 （记者李源）矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，为满足人民日益美好的生活需要提供了原料支撑。记者从自然资源部昨日召开的找矿突破战略行动十年成果新闻发布会上获悉，自2011年国务院批准实施找矿突破战略行动以来，自然资源部、发展改革委、科技部和财政部密切配合、精心组织，地方各级党委政府高度重视、努力推进，矿业企业、地勘单位和科研院所积极发挥作用，完成总体目标。

自然资源部地勘司司长于海峰在发布会上介绍，十年找矿突破战略行动取得丰硕成果。战略行动实施以来，通过推进实施地质找矿运行新机制，深化矿产资源管理改革，形成了一批重要矿产资源战略接续区。在开采消耗持续加大情况下，主要矿产保有资源量普遍增长。通过大力促进资源节约综合利用，开展绿色勘查和绿色矿山建设，努力促进矿业走向绿色高质量发展道路。

一是找矿取得重要进展和突破。油气矿产方面，石油、天然气十年新增资源量分别为101亿吨、6.85万亿立方米，约占新中国成立以来查明总量的25%、45%，发现玛湖、庆城等17个亿吨级大油田和安岳、苏里格等21个千亿立方米级大气田。非油气矿产方面，晶质石墨十年新增资源量为3.36亿吨，约占新中国成立以来查明总量的65%，锰12亿吨、钼1874万吨、钨612万吨、金8085吨，约占总量50%，铅锌1.37亿吨、铝土矿18亿吨、钾盐5.23亿吨，约占总量35%，煤炭5268亿吨、铜3711万吨、镍349万吨、萤石9062万吨，约占总量25%，新形成32处矿产资源基地。

二是矿产资源勘查开发重心向西部转移、向海域拓展。西部石油新增探明地质储量和产量分别占全国总量的62%和34%，天然气占85%和84%。海域发现1个亿吨级油田、4个千亿立方米级气田，2020年海域油气产量约占全国产量的1/4。全国新形成的32处非油气矿产资源基地中，25处分布在西部，占全国总数的78%。

三是矿山找矿新增一批资源量。老矿山深部和边部找矿取得突破，87座老矿山新增资源量达到大中型矿床规模，755座生产矿山不同程度地延长了服务年限，平均延长矿山开采年限16.8年，巩固老能源资源基地50处，一批危机矿山重新焕发生机，稳定职工就业20余万人，为资源型城市转型发展争取了时间。

四是基础地质调查工作程度提高。推进陆域1:5万基础地质调查。全国1:5万区域地质调查覆盖率达44.5%，重点成矿区带工作程度达62.5%，重要找矿远景区基本实现全覆盖。陆续在长江上游贵州、云南，中游湖北，下游安徽获得页岩油气调查重大发现。在青海共和盆地成功实施我国首个干热岩试采储层建造工程，目前正在筹备开展发电试验。

五是科技创新能力增强。形成“青藏高原地质理论创新与找矿重大突破”等科研成果，获国家科技进步特等奖等荣誉。固体矿产勘查区“三位一体”找矿预测理论与深部找矿预测技术，有力提高找矿成功率。

六是矿产资源节约与综合利用水平提升。坚持节约资源和保护环境的基本国策，建立健全矿产资源合理利用技术标准。发布煤炭、铁等88个矿种“三率”指标要求，遴选推广360项先进适用采选技术、工艺及装备。

七是深化矿产资源管理制度改革。启动了《矿产资源法》修订工作，深化矿业权出让制度改革。接轨国际标准，形成我国矿产资源储量分类新规范。推广应用绿色勘查标准规范，遴选出953家全国绿色矿山并向社会公告。

于海峰介绍，下一步，自然资源部将会同发展改革委、科技部、财政部等部门，充分调动地方和社会力量的积极性，共同组织实施《战略性矿产找矿行动（2021-2035年）》，加大国内矿产勘查特别是精查力度，增强我国能源和战略性矿产资源保障能力，积极推动矿业高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实矿业支撑。

(责编：李源、高雷)