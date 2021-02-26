2月25日上午，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。在全国脱贫攻坚总结表彰中，交通银行扶贫与企业文化处荣获“脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

交通银行自1994年开展定点扶贫工作以来，一直把扶贫工作作为履行社会责任、政治责任的“头号工程”。2016年以来累计发放精准扶贫贷款超过2000亿元；通过设立“专区专柜专馆”采购和帮助销售贫困地区农产品、湖北因疫滞销农产品近8000万元。全集团各级单位承接160余个结对扶贫县（乡、村），累计选派扶贫干部300余人，目前在职扶贫干部193人（含第一书记61人）。培训基层扶贫干部和致富带头人累计5500余人次。2016年以来，交行持续加大帮扶力度，连续5年捐赠资金、金融扶贫贷款持续增长，连续3年引进社会资金持续增长。通过“扶志+扶智”措施，连续3年技术培训人次、购买和帮助销售农产品金额保持增长。

在交行的帮扶督导下，三个定点扶贫县甘肃省天祝县、四川省理塘县、山西省浑源县于2020年2月全部实现脱贫摘帽。扶贫县脱贫摘帽后，严格落实“四个不摘”要求，助力扶贫县巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。交行连续两年在国务院扶贫办定点扶贫考核中评价为“好”。交行助力脱贫攻坚的努力和成效得到了社会的广泛认可，在此次全国脱贫攻坚总结表彰中，交通银行扶贫与企业文化处荣获脱贫攻坚先进集体荣誉称号。

交行相关人士表示，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。交行将以此次荣誉为起点，发扬“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。坚决落实“四个不摘”要求，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，为全面建设社会主义现代化国家贡献更大的力量。

(责编：张文婷、吕骞)