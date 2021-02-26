2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。美团（北京三快云计算有限公司）因就业扶贫、培训扶贫、推动县域生活服务业数字化等贡献，荣获“全国脱贫攻坚先进集体”表彰。

根据《美团助力脱贫攻坚总结报告》，全国832个脱贫县中，已有超过98%的县接入美团，线上活跃商户达48万。2020年全年，全国已脱贫县商户在美团产生了约7亿笔订单、交易金额达到348亿，分别同比增长27%和22%，覆盖餐饮、景区、酒店、民宿和农家乐等多个品类。

通过生活服务业数字化加速发展，这些脱贫县的外卖骑手等生活服务业就业岗位也不断增加。根据美团数据，2020年，在脱贫县获得收入的骑手达到10.3万人，同比增长42%。与此同时，从脱贫县走出去实现就业的外卖骑手也数量不菲。八年来累计约60万建档立卡贫困骑手在美团实现就业增收。

无论全职还是兼职，骑手都成为贫困劳动力增加收入的重要途径。据统计，约六成在职贫困美团骑手的月收入在3000-8000元之间，显著高于全国居民2020年人均可支配月收入2682元。

同时，美团还在持续加大骑手培训力度，为骑手提供更广阔的发展空间。美团与清华大学联合推出“骑手自强学堂”，开设了交通安全、城市融入、科学急救、心理调节等116门课程，已累计有21余万骑手在美团“骑手自强学堂”在线学习。其中，《奋斗改变生活——脱贫骑手传授美团经验》的学习人次已逾500万，《外卖英语》学习人次已逾400万。

“产业兴旺，是解决农村一切问题的前提。”通过数字化加快释放脱贫县发展潜力，打通城乡要素平等交换、双向流动的通道，是巩固拓展脱贫攻坚成果、实现与乡村振兴有效衔接的路径之一。美团优选“农鲜直采”已覆盖云南、贵州、广西、甘肃、湖北等多地贫困县，助力云南昭通苹果、西藏江孜青稞、甘肃定西土豆等 “农产品出山”，让农民增收的同时也让城市居民受益。

通过推动当地生活服务业数字化发展、助力脱贫县农产品出山，美团不仅助力农民增收、本地就业岗位增加，更促进了城乡协调发展，就业更充分、生活更宜居，也将为乡村振兴提供持续内生动力。

(责编：张文婷、吕骞)