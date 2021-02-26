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苏宁荣获“全国脱贫攻坚先进集体”

2021年02月26日09:20 | 来源：人民网
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2月25日上午，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。在全国脱贫攻坚总结表彰中，苏宁控股集团荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号。

苏宁控股集团董事长张近东表示，作为民营企业代表，苏宁为参与到这场波澜壮阔的伟大战斗中感到荣幸，总书记的讲话将激励我们以更坚定的决心和充足的干劲投入到接下来的接续脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的工作中来。

近年来，苏宁积极响应党中央号召，充分发挥企业资源、渠道、平台、数据优势，全力参与精准扶贫行动和东西部扶贫协作、对口支援工作，成为第一家与国务院扶贫办签订扶贫战略协议的民营企业，苏宁董事长张近东作为企业家代表，在全国农村电商精准扶贫经验交流会上，宣读“电商扶贫倡议书”，倡议并带头捐资成立“江苏民营企业精准扶贫基金”。与此同时，苏宁专门设立扶贫办公室，专职扶贫人员超千人，提出并扎实贯彻以“消费扶贫、就业扶贫、教育扶贫、捐资扶贫”为主要内容的“四扶脱贫”战略。

截至当前，苏宁在全国精准扶贫及乡村振兴等慈善领域捐赠资金与物资超23亿元，其中扶贫专项投入约8.5亿元。国务院扶贫开发领导小组向苏宁集团颁发“全国社会扶贫先进集体”、向张近东授予“全国脱贫攻坚奉献奖”，苏宁六次获得中国政府颁发的慈善领域最高奖“中华慈善奖”，其中多个项目是扶贫项目。

(责编：王紫、吕骞)

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