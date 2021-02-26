2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。中国太保旗下中国太保产险和中国太保产险内蒙古分公司脱贫攻坚工作小组凭借在保险扶贫领域的先行先试和突出成效，获颁“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

中国太保产险作为全司脱贫攻坚的“主力军”，充分发挥在农险产品与服务创新、贫困地区机构布设、产业发展支持等方面的优势，持续加大靶向治贫力度，努力满足深贫地区多方位、差异化的保险需求。其中，全国首创的“防贫保”已覆盖全国28省、自治区、直辖市739个区县的亿级临贫易贫人口，累计提供总保额13万亿元风险保障，累计支付防贫救助金7.88亿元，大数据防贫动态监测预警平台高效防贫，获颁2019年全国脱贫攻坚奖组织创新奖和首届“全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例；农险扶贫实现“量”“质”齐升，累计推出专属扶贫农险产品逾470款，其中27个项目作为金融支农创新项目获得农业农村部立项支持；创新扶贫手段，深化精准扶贫内涵外延，积极开展“万名干部助万户”关爱行动捐款和一对一帮扶活动，携手国扶办举办“三区三州”、脱贫攻坚挂牌督战县青年金融干部培训班，拓展深贫地区运用保险手段脱贫致富的思路和方法，巩固来之不易的脱贫成果。

中国太保产险内蒙古分公司脱贫攻坚工作小组充分发挥遍布全自治区的运营机构和专业人才队伍优势，积极融入地方扶贫大局，全力推动“防贫保”在自治区10个盟市48个旗县的落地推广，其中包含24个国家级贫困县和12个自治区贫困县，为逾63万临贫易贫人口提供了逾1700亿元风险保障，有效防止逾4000户家庭因病、因灾、因学致贫返贫，解决了边扶边增、边脱边返的现实难点问题，为险企发挥主业优势参与社会管理、节约政府开支、促进相对公平、提升服务效能积累了有益经验。

(责编：张文婷、吕骞)