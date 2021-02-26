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保护绿水青山，矿产勘查怎么做？自然资源部回应

2021年02月26日09:34 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者李源）自然资源部昨日召开找矿突破战略行动十年成果新闻发布会。自然资源部地勘司司长于海峰在回答记者有关践行生态文明建设的相关提问时表示，在推进实施找矿突破战略行动中，自然资源部坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，将生态文明理念贯穿在勘查、开发和管理的各环节和全流程，在有效保护绿水青山的前提下，积极探寻金山银山，主动由过去单纯的“追求数量”向适应新形势的“提高质量”转变。

于海峰介绍，一方面优化工作布局，坚决避让自然保护区等各类红线，合理调整重点找矿区域，在组织第三阶段找矿突破战略行动时，已经将整装勘查区全部从自然保护区中调整出来。另一方面推进绿色勘查和绿色矿山建设，通过总结推广典型经验、完善有关标准规范、细化实施支持政策、严格落实各方责任、创新驱动技术升级，使矿产勘查开发对生态环境的扰动程度降到最低。特别是在完善标准规范方面，指导团体标准《绿色勘查指南》编制发布并加以推广，组织编制《绿色地质勘查工作规范》行业标准和《地质勘查活动质量管理规范》，发布有色金属、煤炭等9个绿色矿山建设行业标准，促进矿业绿色高质量发展。

(责编：李源、高雷)

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自然资源部：十年找矿突破战略行动取得丰硕成果
　　人民网北京2月26日电 （记者李源）矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，为满足人民日益美好的生活需要提供了原料支撑。记者从自然资源部昨日召开的找矿突破战略行动十年成果新闻发布会上获悉，自2011年国务院批准实施找矿突破战略行动以来，自然资源部、发展改革委、科技部和财政部密切配合、精心组织，地方各级党委政府高度重视、努力推进，矿业企业、地勘单位和科研院所积极发挥作用，完成总体目标。…
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