2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。重庆市黔江区沙坝乡木良村驻村第一书记的中信银行重庆分行员工肖鸣获得“全国脱贫攻坚先进个人”表彰。

重庆市黔江区沙坝镇木良村坐落在山高坡陡、沟壑纵横的木莲山上，交通不便、耕种条件困难，致贫困发生率为21.59%，此前是市级贫困村。2016年3月，中信银行重庆分行员工肖鸣被中信集团选派到木良村任第一书记后，带着驻村工作队、村支两委走遍了村里所有的农家院落、田间地头，并根据村情制定了“输血”与“造血”相结合，扶贫与防贫相两手抓，帮扶济困与助推发展并举的精准扶贫计划。

几年来，木良村投入各类资金2000多万元，完成村级道路硬化20多公里；修建分片集中供水池83个、安装引水管道110公里；建成每年可为村里增收20多万元的230KWH光伏扶贫电站；建起蚕桑、青蒿、万寿菊、蔬菜等产业基地近千亩；并把村里的废旧校舍改建成互助养老中心，解决了沙坝镇困难群众的养老难问题。2017年11月，木良村通过国家评估、验收，摘掉了贫困帽，2019年，该村实现贫困人口为0、返贫人口为0、新增贫困人口为0的“三清零”目标。2020年3月，肖鸣在村里的第二个任期届满，但他再次放弃回到重庆主城的机会，继续留在村里扶贫。他说：“作为一名党员、扶贫老兵，我不能把鲜花与掌声带走，把困难与汗水留给群众。”

中信银行自成立以来，始终将履行社会责任放在首位，致力于扶贫、慈善和社会公益事业，将自身发展与国家命运紧密融合，为国家富强、人民幸福、民族复兴贡献力量。党的十八大以来，中信银行认真贯彻中央关于脱贫攻坚战略部署，坚持“真扶贫、扶真贫”思路，创建“党建+扶贫”模式，做深做实“百千万”精准扶贫工程，坚持金融扶贫和精准扶贫的双轮驱动。截至2020年末，中信银行在全国范围开展定点、教育、医疗、地方扶贫等项目累计捐款超过1.5亿元，引入帮扶资金超过8000万元，购买、帮助销售扶贫产品超5000万元，派驻一线驻村扶贫干部144人次，主动联系并对口帮扶1个贫困县、124个贫困村通过了脱贫验收，帮助1.67万户、5万余贫困人口实现了脱贫摘帽，间接受益贫困群众17万人以上。中信银行还积极践行普惠金融政策，充分发挥金融优势支持扶贫工作，累计发放金融精准扶贫贷款近1500亿元，每年通过信贷支持直接或间接帮扶贫困人口超过100万人次。

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