三棵树董事长洪杰获“全国脱贫攻坚先进个人”称号
2021年02月26日09:51 | 来源：人民网
小字号
2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。全国人大代表、三棵树涂料股份有限公司董事长兼总裁洪杰被授予“全国脱贫攻坚先进个人”荣誉称号。
洪杰董事长作为全国工商联执行委员会常委、福建省工商联副主席、莆田市工商联（总商会）主席（会长），积极响应国家精准扶贫号召，带头参与“百企帮百村”等扶贫工作，通过产业扶贫、慈善捐赠、人才扶贫等方式变“输血”为“造血”。
近年来，洪杰董事长坚持爱心扶贫，挂钩帮扶福建省、市级贫困村白洋村、萍湖村、五云村，提供1000万元基金成立“金淼基金会”，用于捐资助教、帮扶贫困孤寡，还出资成立“天桂（福建）食品有限公司”，发挥企业经营管理、人才、资金等优势开展产业扶贫。同时，在国家级贫困县河南南召县与省级贫困县河北博野县投资建厂，实现扶贫与企业发展双赢。此外，还积极参与全国工商联开展的贵州扶贫工作，连续两年支持白求恩公益基金会心脏外科救助公益项目等，关注贫弱群体的身心健康。
2021年是“十四五”开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的关键之年，洪杰董事长将带领三棵树继续践行大国品牌的担当和“敬天爱人”的企业社会责任，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。
(责编：王连香、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 保护绿水青山，矿产勘查怎么做？自然资源部回应
- 人民网北京2月26日电 （记者李源）自然资源部昨日召开找矿突破战略行动十年成果新闻发布会。自然资源部地勘司司长于海峰在回答记者有关践行生态文明建设的相关提问时表示，在推进实施找矿突破战略行动中，自然资源部坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，将生态文明理念贯穿在勘查、开发和管理的各环节和全流程，在有效保护绿水青山的前提下，积极探寻金山银山，主动由过去单纯的“追求数量”向适应新形势的“提高质量”转变。…
相关新闻
- 评论
- 关注