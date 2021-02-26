2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。全国人大代表、三棵树涂料股份有限公司董事长兼总裁洪杰被授予“全国脱贫攻坚先进个人”荣誉称号。

洪杰董事长作为全国工商联执行委员会常委、福建省工商联副主席、莆田市工商联（总商会）主席（会长），积极响应国家精准扶贫号召，带头参与“百企帮百村”等扶贫工作，通过产业扶贫、慈善捐赠、人才扶贫等方式变“输血”为“造血”。

近年来，洪杰董事长坚持爱心扶贫，挂钩帮扶福建省、市级贫困村白洋村、萍湖村、五云村，提供1000万元基金成立“金淼基金会”，用于捐资助教、帮扶贫困孤寡，还出资成立“天桂（福建）食品有限公司”，发挥企业经营管理、人才、资金等优势开展产业扶贫。同时，在国家级贫困县河南南召县与省级贫困县河北博野县投资建厂，实现扶贫与企业发展双赢。此外，还积极参与全国工商联开展的贵州扶贫工作，连续两年支持白求恩公益基金会心脏外科救助公益项目等，关注贫弱群体的身心健康。

2021年是“十四五”开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的关键之年，洪杰董事长将带领三棵树继续践行大国品牌的担当和“敬天爱人”的企业社会责任，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

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