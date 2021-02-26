2月25日上午，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。剑河华润希望小镇项目组、华润集团定点帮扶工作组双双荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号。

长期以来，华润始终将扶贫工作当作一项重要的政治任务和光荣使命来抓，统筹华润内外部优势资源，打出了一套扶贫“组合拳”，包括“自选动作”和“规定动作”。其中“自选动作”是指华润主动履行央企社会责任，在全国的革命老区和贫困地区创建了12个“华润希望小镇”，为企业参与乡村振兴贡献了华润经验。自2008年至今，华润集团累计捐资超过9.6亿元，以“环境改造、产业帮扶、组织重构、精神重塑”为四大愿景，在全国建成了广西百色、河北西柏坡等10座华润希望小镇，陕西延安、四川南江华润希望小镇也正在规划建设中，直接受益农民超过3036户，11463人。“规定动作”是指华润积极承担国家下达的定点帮扶江西广昌和宁夏海原两县的扶贫任务，分别制定了对广昌县和海原县的定点扶贫五年规划，为央企助力打赢脱贫攻坚战贡献了华润智慧。2014年至今，华润累计捐赠帮扶资金超过5.6亿元，在广昌和海原两县开展了26个精准扶贫项目，成功助力两县正式“脱贫摘帽”，较好地完成了定点帮扶任务。

“十四五”期间，华润将积极响应乡村振兴的国家战略，继续开展华润希望小镇项目建设，并将以产业扶贫和消费扶贫为重要抓手，探索定点扶贫工作新模式、新道路，帮助广昌和海原两县巩固提升脱贫成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效接续，助力两县社会经济高质量发展。

(责编：张文婷、吕骞)