去年2月，央行、银保监会、上海市政府等五部门联合发布《关于进一步加快推进上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》（即“金融30条”），旨在推进上海国际金融中心建设，加大金融支持上海自贸试验区临港新片区建设和长三角一体化发展力度，深化金融供给侧结构性改革，推动更高水平开放创新。如今一年过去，上海国际金融中心基本建成的目标已经实现，新一轮金融业开放加速落地，长三角金融一体化协调机制也在建立完善之中。

浦发银行源起黄浦江、植根长三角，早已将服务长三角的基因融入自身战略发展之中。作为总部位于上海的金融企业，浦发银行以助力上海及长三角地区经济发展、服务上海“三大任务一大平台”为己任，着力推进金融改革开放与创新发展，在科技金融、绿色金融、自贸金融等领域持续发力，为长三角一体化发展和临港新片区建设注入金融活水、贡献金融力量。

浦发银行董事长郑杨表示：“新片区是浦发银行实现新发展前所未有的历史性机遇，服务好新片区建设更是浦发银行的新使命、新任务。”过去一年，以“资金支持倍增、服务规模倍增，引领新片区金融制度创新、引领新片区金融开放”为指引，浦发银行积极参与上海自贸区临港新片区金融创新先行先试，走出了一条自贸金融改革与创新之路。

2019年8月，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会挂牌次日，浦发银行上海自贸试验区新片区分行正式揭牌营业。2020年8月，浦发银行将《自贸区新片区金融服务方案》升级至2.0版本，突出了发挥数字化先行优势提升服务便利、通过多元化融资助力产城发展、三位一体打造离在岸枢纽等三大亮点。

截至2020年末，浦发银行已为近4000家客户提供了高效的本外币一体化FT账户服务，与260家集团开展跨境双向人民币资金池合作，累计实现跨境总交易量超过3000亿元；在本外币一体化、跨境人民币、外汇管理等领域积极探索，累计推出了跨境人民币支付便利业务、境内贸易融资资产跨境转让业务、外债额度一次性登记业务等15项新片区业务。

浦发银行行长潘卫东表示：“金融服务一体化是长三角区域发展一体化的必然要求。要加快探索构建一体化经营模式，形成总分行及分行间高效协同联动、区域内资源高效整合的新服务体系。”结合长三角区域制造业发达、产业链供应链完备、金融资源聚集的特点，以及区域内企业对金融服务的多元化需求，浦发银行积极打造“长三角一体化”工具箱，创新推出“长三贷”“长三债”“长三购”“长三链”等一系列特色金融服务。

(责编：张文婷、吕骞)