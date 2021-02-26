正值元宵佳节，以京味儿文化为代表的北京前门天街成为“原年人”感受节日民俗气氛的好去处。银联商务为前门天街定制上线的“商赢龙腾ERP”文旅商业街区综合解决方案，不仅助力管理方轻松应对常态化疫情防控需求的考验，还通过移动收银系统、商管系统等系统的上线运行，优化了消费者的购物体验，为“老字号”商街的全流程经营管理提供支持，以数字化、智能化手段帮助传统零售商家实现“老店焕新貌”。

作为全国知名的商业街区，北京前门天街历史悠久，上百年的历史造就了如便宜坊烤鸭、盛锡福帽店、月盛斋酱肉、都一处烧卖等多家中华老字号，每年都吸引着海内外大量游客前来观光、消费。而商街此前一直延用传统固定式收银设备，不仅收银成本高、效率低、顾客消费体验不佳，也给常态化疫情防控工作带来不便。

如今，基于银联商务“商赢龙腾ERP”产品为其打造的移动收银系统，顾客购物付款时只需打开“云闪付”等移动支付类APP并亮出付款码，导购员使用移动扫码设备即可快速完成支付，在全面提高收款效率的同时，也为顾客带来了便捷、高效的购物体验。不止于此，“商赢龙腾ERP”产品打造的移动收银系统还提供销售数据统一采集功能，可为商家快速实现银行入账数据和销售订单的精准对账，高效优化对账流程，进一步提升财务管理效率。

除了通过移动收银系统优化前门天街商户的收银体验，银联商务“商赢龙腾ERP”产品还为前门天街管理方上线了商管系统，以商户资产管理为核心，为招商洽谈、商户入驻、合同签订、销售管理、物业管理、结算收款、经营分析、续租退场等全流程管理提供系统化支持，通过满足商街对商户全生命周期管理的需求，助力商街有效优化商户整体行业布局，以智能化手段提升商街运营管理水平。据悉，银联商务后续还将为前门天街上线全渠道会员管理系统，结合银商“全民惠”营销平台、“快来麦”微商城等各类产品，通过会员营销数据分析、提供定制化营销解决方案、搭建小程序及公众号流量入口等方式，助力商户进一步拓客引流。

为北京前门天街提供的“支付+”综合解决方案，只是银联商务深度参与各地文旅商业街区建设的一个缩影。凭借旗下应用场景丰富、功能全面的“商赢龙腾ERP”等系列产品，银联商务还为河北西柏坡文旅小镇、陕西白鹿仓、河北土门关驿站小镇等文旅商业街区提供了各具特色的定制化经营管理综合解决方案，帮助各地文旅商业街区解决成本、客流、数据流、管理流等方面发展痛点。事实上，作为推动商户实现线上线下一体化经营转型的“利器”，银联商务的“商赢龙腾ERP”已经深入应用到包括百货、交通、房产、文旅、微商城等在内多个行业场景，充分展现出这家综合支付和商户增值服务提供商，在打造行业综合服务生态圈领域的强大实力与无限潜力。

(责编：张文婷、吕骞)