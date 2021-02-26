原标题：从脱贫攻坚到乡村振兴 京东用数智化社会供应链助推乡村“奔富”路

2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在京隆重举行。河北武邑县、阜平县、滦平县，陕西延川县、宁陕县，辽宁康平县、安徽岳西县、广西田东县等100多个县市受到表彰。他们在过去几年的脱贫攻坚路上，都与京东合作探索出了适应地方特色的产业扶贫模式。他们背后是一个个扎实落地、稳健成长的京东扶贫项目——跑步鸡、飞翔鸽、游水鸭、跑山猪……

武邑县委书记刘勇表示：“武邑扶贫，贵在精准，重在创新。闻名全国的京东跑步鸡扶贫项目就诞生在武邑。”

从2016年初开始，京东集团陆续与全国110个贫困县签署电商精准扶贫合作协议

京东2016年1月与国务院扶贫办签署《电商精准扶贫战略合作框架协议》，此后陆续与全国110个县签署电商精准扶贫合作协议。五年来京东扶贫工作硕果累累，帮助全国贫困地区上线商品超300万种，实现扶贫销售额超1000亿元，直接带动超100万户建档立卡贫困户增收。

在助农领域，京东自2015年即提出农村电商战略——工业品进农村战略、农村金融战略、生鲜电商战略，截至目前京东平台累计实现农产品交易额超5800亿元，打造了农产品上行的主渠道。

表彰大会宣告了从脱贫到乡村振兴的转变，京东也为乡村振兴提出全面的“奔富计划”，打通农村全产业链条，推动乡村振兴。2020年10月，京东发布“三年带动农村一万亿产值成长”的目标，帮助更多农民实现共同富裕。

五年扶贫铺就乡村振兴发展路径

不同于常规的做法，京东从一开始就致力于帮助农村地区打造产业链、供应链、生态链的闭环，涉及种养殖、加工、品牌营销、物流、金融、服务的现代农业全价值链，支持农村真正构建起可持续发展的产业能力。可以说，从扶贫开始，京东就已经铺就了乡村振兴的发展路径。

长期以来，农村地区农产品普遍受限于“小”、“散”、“非标”等问题，规模化不够，市场竞争力不足。京东正是着眼于农村地区资源局限与产业化规模发展之间的矛盾，从农产品规模化生产、农产品品牌培育、农产品物流设施建设等方面多管齐下，帮助农村形成“产业造血”能力。

在产业扶贫助农方面，京东与全国110个国家级贫困县直接签署扶贫合作协议，开设各级扶贫特产馆250多个，设立扶贫频道，全力推动贫困地区产品上行。2020年6月“京心助农”项目全面升级，通过整合供应链、物流、人才、流量、直播等全平台、全渠道资源，计划在3年内带动通过“京心助农”项目覆盖的农人收入增长50%以上。

自2019年9月上线以来，京喜社交电商平台快速覆盖了10万家工厂和数万家农场，累计售出了超100万吨农产品和70亿件工厂产品，同时助力12万农户触网，解决农产品上行难题。

在基础设施方面，作为支持农产品上行和工业品下行的骨干网络，京东物流网络服务范围覆盖了中国几乎所有地区和人口。2019年，京东物流推出“千县万镇24小时达”时效升级计划，推动24小时达成为县镇级消费者可享的普惠式物流服务。

在用工扶贫方面，近年来京东优先录用建档立卡贫困人口，解决贫困地区大量就业。京东一线员工中超过80%来自农村，解决了超过20万农村地区人口的就业问题，通过提供稳定的收入、五险一金等福利，为20余万农村家庭带来保障。京东一线员工收入和福利明显超过行业水平，甚至已经超过了2020年北上广深的月收入中位数。

河北阜平县平石头村的魏佳静与江西瑞金的陈水生入职京东，帮助家庭摆脱了贫困

在创业扶贫方面，2016年以来京东举办数千场扶贫助农培训，覆盖全国28个省区的贫困地区，为贫困县基层干部、企业人员和贫困青年等群体开展电子商务进农村培训、农业技术培训等多方面多层级的培训，为乡村发展打下了人才基础。

在金融扶贫方面，自2016年以来，京东“众筹扶贫”累计共帮助400多个贫困县，上线众筹项目超过1200个。同时，京东已在全国筹建京东惠民小站40000家，覆盖超过1800个区县，在全国招募合伙人超过65000个，已服务下沉市场用户超过2700万。

在健康扶贫方面，2020年5月京东启动“健康中国·医药补助工程”，面向全国建档立卡贫困户（含已脱贫贫困人口）提供每人每年1000元的购药补助，单品补助比例最高达68%，合作药企及补助目录内药品持续增加。

在公益扶贫方面，京东公益“物爱相连”平台已上线扶贫类物资募捐公益项目近600个，累计收到社会公众、爱心企业捐赠的物资近550万件。

数智化社会供应链铸就“奔富路”

中央一号文件明确提出加快推进农业现代化，深入开展乡村振兴科技支撑行动，并以农业现代化示范区作为推进农业现代化的重要抓手。2020年11月，京东提出面向未来十年的新一代基础设施——数智化社会供应链。以数智化社会供应链能力全面助力现代农业，正是京东助力乡村振兴的重要路径和使命。

京东基于多年的数据积累和市场经验，推动了农产品的反向定制化生产，形成了一系列自有农产品品牌矩阵。比如，以“跑步鸡”“游水鸭”“飞翔鸽”“跑山猪”为代表的养殖类农产品，以及以“等蜂来”“阴山优麦”为代表的加工类农产品。

在河北武邑县，“跑步鸡”成为脱贫致富的明星项目。京东2016年就开始在业界率先使用了区块链溯源及鸡脚环等物联网技术，对于跑步鸡160天的全养殖周期进行监测，用互联网技术进行追溯，保证产品的绿色、健康，赢得了消费者的认可。“跑步鸡”已经更形成了成熟的模式，已经开始复制到更多的地区。京东通过打造跑步鸡、跑山猪等标杆项目，就是要以互联网技术能力赋能农业的不同场景，帮助农业实现数智化转型升级。

京东跑步鸡、游水鸭、飞翔鸽、跑山猪等自有农产品品牌矩阵在全国各地落地

作为以供应链为基础的技术与服务企业，京东致力于将长期以来打造形成的“新一代基础设施”向农村地区开放，延续在脱贫攻坚过程中的坚实步伐，帮助农村地区产业实现可持续发展，改善农村人民生活，实现共同富裕，全面走上“奔富”之路。

(责编：王连香、吕骞)