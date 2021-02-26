近年来，移动互联网、云计算、人工智能、物联网、5G等技术日益成熟，并广泛应用于各行各业的方方面面，在线教育、远程会议、智慧交通等以往难以想象的画面正在逐步成为现实。某种意义上来说，技术让生活更美好已成为不争的事实。

与此同时，技术深入影响并正在重塑全球经济格局、利益格局、安全格局，给全球范围内的个人、政企乃至国家带来了新挑战。尤其是随着数字经济的蓬勃发展，信息化、智能化已成为大势所趋。在此背景下，提高关键核心技术创新能力、保持技术领先优势，对国家、对企业正变得越来越重要、越来越迫切。

面对日益激烈的竞争态势，如何确保自身处于领先地位，以实现健康稳定的高质量发展？根技术作为一个新兴概念开始引起各界的注意。

众所周知，根深才能叶茂。所谓根技术，就是那些能够衍生出并支撑着一个或多个技术簇的技术。根技术是技术树之根，持续为整个技术树提供着滋养，在很大程度上决定着技术树的荣枯。

不同于其他技术，根技术具有隐蔽性、增殖性、丰润性三大特点。隐蔽性，即根技术通常难以被分辨出，一些领域的根技术还往往盘根错节。增殖性，即具有强大生命力的根技术，一旦实现新的突破，整个技术树将可能焕然一新。丰润性，即根技术包含大量缄默知识，往往很难通过形式化传播获得，而是需要通过“干中学”持续累积。

各个行业各个领域都有自己的根技术。就计算领域而言，其根技术包括提供算力的处理器和能够把计算能力发挥出来的基础软件。其中，通用计算领域的根技术则包括计算处理器、操作系统和数据库。具体到人工智能领域，人工智能芯片、人工智能框架则共同构成了人工智能的根技术，两者具备不可或缺和难以替代性，是人工智能完整产业链的核心战略控制点、生态聚合点。

数字经济时代，人工智能已成为推动经济发展的新引擎，发展好人工智能产业对数字经济及整个国民经济至关重要。如果将人工智能产业比作是一棵树的话，人工智能根技术就是围绕基础软硬件的“根系”，是最重要的部分，它能够持续为整个产业树提供滋养，很大程度上决定着产业发展的兴衰。在人工智能产业领域，“根系”对应着一个或多个重要的技术群。只有“根系”足够强大，才能支撑起让人工智能产业进入黄金时代的远大理想。

(责编：张文婷、吕骞)