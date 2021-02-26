交通、创新、产业等因素叠加 江苏南通跑出经济发展“加速度”
2020年，南通市GDP总量达10036.3亿元，同比增长4.7%，成为江苏省第四个“万亿之城”，标志着南通综合实力、生产能力迈上了新台阶。
南通坚持“全方位融入苏南、全方位对接上海、全方位推进高质量发展”的总体思路，抢抓区域交通格局、产业布局、城市功能等加速重构的宝贵机遇，推动产业层次、基础设施、营商环境等各方面同步迈上台阶，加快提升城市发展能级和综合竞争力，明确打造长三角一体化沪苏通核心三角强支点城市，努力把机遇优势转化为发展胜势。
“与上海的深度对接，是南通过万亿的重要动力和源泉。”南通市委党校教授季建林认为，南通市最重要最正确的事情，就是拼命打破交通瓶颈。从过去“南不通”到如今能够北上南下、通联四方的枢纽之城，交通蝶变为南通市聚集生产要素提供了极佳载体，也为全市高质量发展提供了有力支撑。税收数据显示，南通与上海经贸往来非常活跃，2020年全市企业开具增值税发票金额3.1万亿元，10%销往上海；接受增值税发票金额2.5万亿元，12.5%来自上海。
不仅如此，南通市所有的县（市、区）都和上海相关县区建立了园区共建合作关系。南通市成立了苏锡常通跨江融合产业协作联盟，近3年累计承接苏南亿元以上项目123个，总投资超千亿元。
据介绍，南通市以促进产业转型升级和经济发展方式转变为主线，深入实施创新驱动发展战略，科技创新综合实力显著增强。“十三五”以来，全市拥有国家高新技术企业2180家，较“十二五”末翻番；建成省级以上企业研发机构592家，总数位居全省第四；实施5万元以上的产学研合作项目3438项，引进建设了60多家技术转移机构。
“十三五”期间，南通市科技投入大幅增加。2020年，全市有2660户企业申报研发费用加计扣除77.6亿元，是2016年的2.2倍。截至2020年底，全市共有高新技术企业2180户，是2016年的2.2倍。2020年，全市高新技术企业营业收入达3155.1亿元，其中，高新产品销售收入近2315亿元，占高新技术企业销售收入的比重达73.4%。
2020年，南通市新开工10亿元以上制造业项目183个、5亿元以上服务业项目47个（其中10亿元以上服务业项目28个），一批来自苏南、上海的百亿元以上重大项目落户南通。在招大项目、引好项目过程中，南通市税务局建立重大项目党委委员领办机制，与企业签订《重大项目税企合作备忘录》，局领导带头深入调研全市284个大项目，问需于企业，为重大项目落地开辟绿色服务通道。
南通市作为闻名全国的“建筑之乡”，在全省乃至全国的建筑行业内有着举足轻重的地位。2020年，全市建筑业实现应税销售收入4534.6亿元，占全市销售收入总量的15.9%。全市建筑业完成总产值9741.9亿元，占全省建筑业总产值的27.6%，不仅是全省第一，更跃居全国地级市之首。全市目前共有立项、招标、开工、在建状态的施工合同13683个，合同金额共计2936.7亿元。其中，预计2021年竣工的项目有1441个，计划投资金额463.1亿元。建筑项目的巨大储备，为全市建筑业发展和税收增长提供了有力支撑。
此外，家纺行业是南通市的城市名片，传统优势产业历史悠久，文化底蕴深厚。目前，全市家纺行业共有纳税企业15155户，较2019年增加1940户，其中小规模企业占2/3。全市337家规模以上家纺企业2020年实现销售收入223.3亿元，占家纺行业税收总额的66.9%。
据悉，南通市滨江临海，具有得天独厚的自然条件、区位优势和工业基础，已形成五大特色园区为重点的沿江船舶海工产业带，被认定为船舶与海洋工程装备国家新型工业化产业五星级示范基地、国家高技术船舶产业基地、国家船舶出口基地，船舶与海工产业市场份额分别占到全国的1/10和1/4。作为江苏省三大造船基地之一，南通江海岸线369公里，海岸带1.32万平方公里，码头227座，万吨泊位28座，形成了一批功能完善、企业集中、资源集约、品牌集聚的船舶海工产业基地，全市船舶海工规上企业有351家。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 保护绿水青山，矿产勘查怎么做？自然资源部回应
- 人民网北京2月26日电 （记者李源）自然资源部昨日召开找矿突破战略行动十年成果新闻发布会。自然资源部地勘司司长于海峰在回答记者有关践行生态文明建设的相关提问时表示，在推进实施找矿突破战略行动中，自然资源部坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，将生态文明理念贯穿在勘查、开发和管理的各环节和全流程，在有效保护绿水青山的前提下，积极探寻金山银山，主动由过去单纯的“追求数量”向适应新形势的“提高质量”转变。…
相关新闻
- 评论
- 关注