2020年，南通市GDP总量达10036.3亿元，同比增长4.7%，成为江苏省第四个“万亿之城”，标志着南通综合实力、生产能力迈上了新台阶。

南通坚持“全方位融入苏南、全方位对接上海、全方位推进高质量发展”的总体思路，抢抓区域交通格局、产业布局、城市功能等加速重构的宝贵机遇，推动产业层次、基础设施、营商环境等各方面同步迈上台阶，加快提升城市发展能级和综合竞争力，明确打造长三角一体化沪苏通核心三角强支点城市，努力把机遇优势转化为发展胜势。

“与上海的深度对接，是南通过万亿的重要动力和源泉。”南通市委党校教授季建林认为，南通市最重要最正确的事情，就是拼命打破交通瓶颈。从过去“南不通”到如今能够北上南下、通联四方的枢纽之城，交通蝶变为南通市聚集生产要素提供了极佳载体，也为全市高质量发展提供了有力支撑。税收数据显示，南通与上海经贸往来非常活跃，2020年全市企业开具增值税发票金额3.1万亿元，10%销往上海；接受增值税发票金额2.5万亿元，12.5%来自上海。

不仅如此，南通市所有的县（市、区）都和上海相关县区建立了园区共建合作关系。南通市成立了苏锡常通跨江融合产业协作联盟，近3年累计承接苏南亿元以上项目123个，总投资超千亿元。

据介绍，南通市以促进产业转型升级和经济发展方式转变为主线，深入实施创新驱动发展战略，科技创新综合实力显著增强。“十三五”以来，全市拥有国家高新技术企业2180家，较“十二五”末翻番；建成省级以上企业研发机构592家，总数位居全省第四；实施5万元以上的产学研合作项目3438项，引进建设了60多家技术转移机构。

“十三五”期间，南通市科技投入大幅增加。2020年，全市有2660户企业申报研发费用加计扣除77.6亿元，是2016年的2.2倍。截至2020年底，全市共有高新技术企业2180户，是2016年的2.2倍。2020年，全市高新技术企业营业收入达3155.1亿元，其中，高新产品销售收入近2315亿元，占高新技术企业销售收入的比重达73.4%。

2020年，南通市新开工10亿元以上制造业项目183个、5亿元以上服务业项目47个（其中10亿元以上服务业项目28个），一批来自苏南、上海的百亿元以上重大项目落户南通。在招大项目、引好项目过程中，南通市税务局建立重大项目党委委员领办机制，与企业签订《重大项目税企合作备忘录》，局领导带头深入调研全市284个大项目，问需于企业，为重大项目落地开辟绿色服务通道。

南通市作为闻名全国的“建筑之乡”，在全省乃至全国的建筑行业内有着举足轻重的地位。2020年，全市建筑业实现应税销售收入4534.6亿元，占全市销售收入总量的15.9%。全市建筑业完成总产值9741.9亿元，占全省建筑业总产值的27.6%，不仅是全省第一，更跃居全国地级市之首。全市目前共有立项、招标、开工、在建状态的施工合同13683个，合同金额共计2936.7亿元。其中，预计2021年竣工的项目有1441个，计划投资金额463.1亿元。建筑项目的巨大储备，为全市建筑业发展和税收增长提供了有力支撑。

此外，家纺行业是南通市的城市名片，传统优势产业历史悠久，文化底蕴深厚。目前，全市家纺行业共有纳税企业15155户，较2019年增加1940户，其中小规模企业占2/3。全市337家规模以上家纺企业2020年实现销售收入223.3亿元，占家纺行业税收总额的66.9%。

据悉，南通市滨江临海，具有得天独厚的自然条件、区位优势和工业基础，已形成五大特色园区为重点的沿江船舶海工产业带，被认定为船舶与海洋工程装备国家新型工业化产业五星级示范基地、国家高技术船舶产业基地、国家船舶出口基地，船舶与海工产业市场份额分别占到全国的1/10和1/4。作为江苏省三大造船基地之一，南通江海岸线369公里，海岸带1.32万平方公里，码头227座，万吨泊位28座，形成了一批功能完善、企业集中、资源集约、品牌集聚的船舶海工产业基地，全市船舶海工规上企业有351家。

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