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海关检测进口冷链食品样本149万个 检出核酸阳性样本79个

2021年02月26日13:34 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （赵超）据海关总署网站今日消息，截至2月25日，全国海关共检测进口冷链食品样本149万个，检出新冠病毒核酸阳性样本79个，其它样本检测全部为阴性。

海关总署介绍，当前，全球疫情形势依然严峻，海关总署加大进口冷链食品的检疫力度，持续强化进口冷链食品源头管控。目前已与108个国家（地区）举行276次视频或电话会议，抽查55个国家（地区）的199家输华冷链食品生产企业，督促境外官方主管部门和食品生产企业落实责任。及时暂停部分企业产品进口，防范源头污染风险，对发生员工感染新冠肺炎疫情的21个国家的129家在华注册企业采取暂停进口措施，110家企业自主暂停对华出口。

对检出新冠病毒核酸阳性的境外食品生产企业实施紧急预防性措施，已对16个国家56家食品生产经营单位采取紧急预防性措施。全国口岸环节预防性消毒进口冷链食品外包装已达1898万件。

海关总署加快推进进口冷链食品追溯信息跨部门共享工作，有关数据通过国家政务信息资源共享平台与国家进口冷链食品追溯管理平台实现对接。

(责编：赵超、高雷)

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