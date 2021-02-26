中银富登村镇银行从设立之初，就将支农支小、服务三农作为经营服务理念，“三农”业务是中银富登经营服务的根本所在。中银富登村镇银行成立了三农金融部、配备了“三农”业务专职人员，制定专项政策、开发专项产品，全力支持所在县域农村、农业、农户发展。

在浙江青田，为支持当地“三农”发展，青田中银富登2020年对全县1500多户家庭农场客户进行了调研，深入了解了客户的信贷需求。

去年8月，青田中银富登三农金融部了解到家庭农场客户徐国利的贷款需求。和客户电话沟通后，青田行三农客户经理驱车赶往了约定的地点。汽车在崎岖的山路上行驶了两个多小时，终于到达了青田县祯埠镇兆庄村徐国利的家庭农场。

兆庄村座落在海拔1287米的山顶，该村因周围有三座形如刀尖的山峰而得名。村里盛产毛竹，有毛竹林7000多亩，曾是青田有名的贫困村，全村1700多口人，原有贫困户50多人。

客户徐国利曾当过乡干部、又外出经商多年，近年来，他回到了家乡，开始了农业创业。徐国利也是村里的“网格员”，他在当地的种养殖规模较大，长期雇用本村村民，想做点产业来帮扶当地村民。因受台风“黑格比”影响，徐国利家庭农场去年的藜麦种植损失较大，缺少流动资金恢复生产。青田行三农金融部客户经理到达以后，详细了解了徐国利家庭农场的经营发展情况。

在确认了徐国利家庭农场的真实情况后，青田中银富登当即为徐国利线上申请办理了10万元的中银富登“欣农贷（家庭农场）”，并鼓励徐国利放手大胆去干，充分利用当地自然条件，大力发展传统生态种养殖。

中银富登“欣农贷”是中银富登为广大“三农”客户量身定制的涉农贷款产品。按照经营种类和用途，中银富登“欣农贷”分为家庭农场、种植、家禽、家畜、水产、棚菜、实业、乐业、普惠、中长期等10大类，并在充分考虑各涉农行业特性的基础上开发了60余种欣农贷子产品。

中银富登“欣农贷”细分“三农”客户各个生产环节的资金流、信息流等，业务流程简便快捷、信贷投放专业精细、产品配置更加灵活，同时因地制宜创新抵质押担保方式，让“三农”客户的抵押品更加丰富，全面满足“三农”客户种养殖等生产过程全流程资金需求。截至2020年末，中银富登“欣农贷”贷款余额超过107亿元。

在青田中银富登的资金支持下，短短几个月时间，徐国利通过参加技术培训，家庭农场陆续引进了优质食用蛙、黎麦等种养殖产品，增加了近20多万元的收入，家庭农场规模越做越大，实现了“我能脱贫”。

随着家庭农场经营的好转，徐国利与当地3户原贫困村民重新签订了定向帮扶协议书，通过安排在家庭农场劳动，让3户村民实现了脱贫。徐国利家庭农场也在村里起到了一定的示范带动作用，带动了兆庄村村民种养殖的发展。

虽然路途遥远、山道崎岖，但是青田中银富登仍然密切关注着兆庄村种养殖产业的发展。每当青田中银富登三农客户经理下乡遇到徐国利时，他总是笑呵呵地说：“能有现在的规模，多亏了你们的资金帮我渡过难关，现在能帮到更多村民，谢谢你们！”

乡村振兴非一朝一夕之功，中银富登将不断提高金融服务水平，依托中银富登“欣农贷”等专项“三农”贷款产品，加大对所在县域“三农”客户的信贷支持，并结合各地实际情况，努力推广“大户带小户”“致富一户、带动一片”等发展模式，做农村、农业、农户发展的坚实后盾。

(责编：赵超、初梓瑞)