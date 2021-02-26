2月25日，以“合、聚、变”为主题，2021年腾讯课堂机构大会在“云”上举行，近千家在线终身教育机构云端参会。大会现场，腾讯课堂以数据展示了平台2020年的增长情况——年度访问用户超过1.9亿，新增机构超5万家，是去年的2.5倍。目前已有125家机构年营收超过1000万元。

大会剖析了在职业技能需求高涨、在线终身教育内容服务供给能力提升等背景下，在线终身教育行业数字化的必然趋势，推出腾讯课堂2021年全方位的高频升级，即在双端价值、人货场、影响力、技术护航四大方面持续迭代。

腾讯教育副总裁、腾讯在线教育部总经理陈书俊，腾讯教育副总裁、腾讯课堂总经理郑洁，合作伙伴东软集团副总经理刘锐，机构代表研定教育创始人史先进等出席大会。

数字化将成为在线终身教育标配

“在线终身教育的春天已经到来，人才红利将接棒人口红利，成为中国经济向高质量增长转轨的重要推动力。” 陈书俊在会上分享了关于在线终身教育发展进入新阶段的思考，并指出腾讯课堂作为综合性终身教育产业互联平台，将持续围绕“助力技能成才、助力技能就业、助力技能强国”三个基本点发力。

人才红利在腾讯课堂的数据中也得到显现。郑洁在会上回顾了腾讯课堂2020年的成绩：腾讯课堂累计服务4亿用户，2020年度访问用户超过1.9亿，同比增长285%。从供给数据看，增长也是最重要的关键词——平台累计审核通过课程是去年的1.5倍，新增机构是去年的2.5倍，职业教育机构呈现持续高速在线化趋势。

平台交易上，腾讯课堂同样取得亮眼成绩：GMV增长达53%，生态合作方面腾讯课堂持续发挥行业“立交桥”作用，在平台内开课的学校达16万，企业客户数突破2.5万，同时，还与广东省人社厅等部门达成战略合作，成为职业技能提升大规模培训和评价平台，与中国互联网协会等数十家行业协会开展产业人才培训合作。

平台数字化升级：人货场全面数字化，以内容导购

会上，郑洁宣布，腾讯课堂2021年将在内容、服务、技术上进行全方位升级。此次升级，腾讯课堂基于自身作为教育内容交易平台的属性，通过对供需双方的数字化理解，升级人货场，以数字化标签驱动，提升平台撮合效率。

腾讯课堂产品负责人王昕详细阐释了平台如何造场、造货、拉人。腾讯课堂将搭建学生与学习内容产生互动的一切场合场景，在内容场激活用户。此外将严选课程升级为体系化课程，如以升职加薪为目的的薪选课、主打名师教学的名选课，通过严格的筛选认证，加大资源扶持和运营支持，打造平台爆品课程。

值得一提的是，腾讯课堂将搭建轻知识内容生态。腾讯课堂内容负责人董瑞萌介绍，干货教学、经验分享、作品案例等轻内容，能够提高内容的有效性、降低复杂度，为用户提供更精准的知识，为机构提供更精准的流量。通过内容激活用户后，在导购场帮助机构销转成交，在教学场围绕学前中后与学习强相关的场景，对用户学习体验负责。

除了在内容、服务上进行数字化升级，腾讯课堂还将提高系统稳定性，通过云端技术助力平台架构升级，并升级搜索和推荐系统，优化内容分发效率，夯实基础产品体验，上线近千个体验优化和多个实用新功能。展望未来，腾讯课堂技术负责人王辉表示，腾讯课堂将继续夯实基础，保证产品体验、业务安全、平台稳定。

会上，腾讯课堂宣布推出薪选·互联网课，基于腾讯作为一线互联网大厂的岗位聘用标准，由腾讯T12级专家牵头建立课程标准，对教培机构的教学、师资等进行筛选认证，对完成课程及考核的学员推荐就业，让真正想要从事IT互联网职业的人在学后得到涨薪或就业。

推出教学服务竞争力指数，以数字量化机构成长效果

从2019年开始启动101计划，腾讯课堂通过提供运营指导、技术和资源支持，帮助机构不断的成长。腾讯课堂行业负责人张泉表示，截止目前共有1517家机构参与101计划，其中有125家年营收超过了1000万元。

大会现场，陈书俊、郑洁等为表现优异的机构颁奖，其中“马士兵教育”获得名课堂奖，其他其他优秀机构获得卓越贡献奖、最受欢迎奖、教育突破奖等。

除此之外，腾讯课堂还升级了认证模块，邀请腾讯资深专家研发标准内容，并通过同行审议和招聘专家协作，将腾讯的职级要求输出，作为IT等职业教育培训的评价标准，由此通过腾讯的行业经验与影响力，为机构和学员提供人才发展的有力证明。

展望2021年，陈书俊表示，腾讯课堂将夯实技术、产品、品牌及平台“底座”能力，为终身教育行业营造良好生态环境，连接更多的学员、教育院校机构、企业及政府，最大化发挥出终身教育数字引擎的作用，让教育机构播种知识更社会化、开放式，使得终身教育得以走到每个人身边，也为社会输送更多优质人才。

(责编：赵超、初梓瑞)