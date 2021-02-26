2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂举行。碧桂园集团董事会主席杨国强荣获“全国脱贫攻坚先进个人”称号。

经过8年艰苦卓绝的接续奋斗，我国832个贫困县全部摘帽，现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，创造了人类历史上的减贫奇迹。

民营企业作为中国经济的一支重要有生力量，在反贫困的伟大事业中充分发挥决策机制灵活、市场反应灵敏、资源配置高效等方面优势，以各种方式积极参与打赢脱贫攻坚战。碧桂园集团及其创始人杨国强就是其中的杰出代表。

杨国强积极投身教育扶贫事业，通过设立助学金、创办慈善学校、发动爱心助学行动等举措，迄今已帮助超过10万名贫困学子改变命运。1997年和2012年，杨国强先后设立了仲明大学生助学金、创办了国华纪念中学。之后，杨国强又投资近10亿元先后创办全免费的广东碧桂园职业学院和甘肃临夏国强职业技术学校，大力开展职业教育扶贫，让贫困学子掌握一技之长。

此外，杨国强及碧桂园集团发扬先富帮后富的精神，全面参与公益扶贫事业，扶贫时间跨度长、覆盖范围广、帮扶措施精准，从最早驻村帮扶英德树山村开始，不断深入拓展，并在2018年将扶贫上升至主业高度，派出专职扶贫队伍，结对帮扶广东英德市、甘肃东乡县、广西田东县等全国9个省份14县（市），集团扶贫项目至今已覆盖全国16省57个贫困县，并因地制宜推进系列精准帮扶举措，探索可造血、可复制、可持续的长效帮扶机制。值得一提的是，在刚刚获得“全国脱贫攻坚楷模”荣誉称号的凉山彝族自治州昭觉县三岔河乡三河村、宁夏回族自治区永宁县闽宁镇，也有碧桂园持续参与扶贫的身影。

二十多年来，杨国强和碧桂园集团公益慈善捐赠累计超87亿元，助力超49万人实现脱贫。

“我曾经一贫如洗，是国家给了我助学金，让我读完高中，是党和国家改革开放的好政策，让我有机会服务社会，回报社会是应尽的责任。”自创业之初，杨国强就将“对人好，对社会好”作为企业精神内核，并提出“希望社会因我们的存在而变得更加美好”的企业使命。

(责编：赵超、初梓瑞)