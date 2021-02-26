人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

碧桂园董事会主席杨国强获“全国脱贫攻坚先进个人”称号

2021年02月26日14:41 | 来源：人民网
小字号

2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂举行。碧桂园集团董事会主席杨国强荣获“全国脱贫攻坚先进个人”称号。

经过8年艰苦卓绝的接续奋斗，我国832个贫困县全部摘帽，现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，创造了人类历史上的减贫奇迹。

民营企业作为中国经济的一支重要有生力量，在反贫困的伟大事业中充分发挥决策机制灵活、市场反应灵敏、资源配置高效等方面优势，以各种方式积极参与打赢脱贫攻坚战。碧桂园集团及其创始人杨国强就是其中的杰出代表。

杨国强积极投身教育扶贫事业，通过设立助学金、创办慈善学校、发动爱心助学行动等举措，迄今已帮助超过10万名贫困学子改变命运。1997年和2012年，杨国强先后设立了仲明大学生助学金、创办了国华纪念中学。之后，杨国强又投资近10亿元先后创办全免费的广东碧桂园职业学院和甘肃临夏国强职业技术学校，大力开展职业教育扶贫，让贫困学子掌握一技之长。

此外，杨国强及碧桂园集团发扬先富帮后富的精神，全面参与公益扶贫事业，扶贫时间跨度长、覆盖范围广、帮扶措施精准，从最早驻村帮扶英德树山村开始，不断深入拓展，并在2018年将扶贫上升至主业高度，派出专职扶贫队伍，结对帮扶广东英德市、甘肃东乡县、广西田东县等全国9个省份14县（市），集团扶贫项目至今已覆盖全国16省57个贫困县，并因地制宜推进系列精准帮扶举措，探索可造血、可复制、可持续的长效帮扶机制。值得一提的是，在刚刚获得“全国脱贫攻坚楷模”荣誉称号的凉山彝族自治州昭觉县三岔河乡三河村、宁夏回族自治区永宁县闽宁镇，也有碧桂园持续参与扶贫的身影。

二十多年来，杨国强和碧桂园集团公益慈善捐赠累计超87亿元，助力超49万人实现脱贫。

“我曾经一贫如洗，是国家给了我助学金，让我读完高中，是党和国家改革开放的好政策，让我有机会服务社会，回报社会是应尽的责任。”自创业之初，杨国强就将“对人好，对社会好”作为企业精神内核，并提出“希望社会因我们的存在而变得更加美好”的企业使命。

(责编：赵超、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：各地要加快推进非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控
　　人民网北京2月26日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，2月25日，农业农村部组织召开全国重大动物疫病分区防控暨2021年全国重大动物疫病防控工作视频会议。会议指出，各地和各级畜牧兽医部门要高度重视，坚持从讲政治的高度，充分认识做好动物防疫、保障猪肉等重要农副产品有效供给的重要意义，坚持问题导向、目标导向和结果导向，牢牢守住不发生区域性重大动物疫情的底线，促进畜牧业高质量发展，维护公共卫生安全。…
海关检测进口冷链食品样本149万个 检出核酸阳性样本79个
　　人民网北京2月26日电 （赵超）据海关总署网站今日消息，截至2月25日，全国海关共检测进口冷链食品样本149万个，检出新冠病毒核酸阳性样本79个，其它样本检测全部为阴性。 海关总署介绍，当前，全球疫情形势依然严峻，海关总署加大进口冷链食品的检疫力度，持续强化进口冷链食品源头管控。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部