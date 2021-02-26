科技部：我国高新技术企业突破20万家
2021年02月26日15:49 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （赵竹青）科技部部长王志刚在26日的国新办发布会上表示，科技部全方位推动科技成果进入经济社会主战场，形成高质量发展新动能。
王志刚介绍，“十三五”以来，我国重大专项引领重点产业跨越发展，移动通信、新药创制、核电等取得重大成果。科技为5G规模化应用、港珠澳大桥等重大工程提供保障。北斗导航卫星全球组网，新能源汽车、人工智能等加快应用，高新技术企业突破20万家。
(责编：赵竹青、高雷)
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