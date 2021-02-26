人民网北京2月26日电 （赵竹青）科技部部长王志刚在26日的国新办发布会上表示，“十三五”期间我国基础研究经费投入约增长1倍。

王志刚表示，“十三五”期间，我国基础研究经费投入基本上增长了1倍，2019年达到1336亿元，占全社会研发支出的比例首次突破6%，预计2020年超过1500亿元，“十三五”期间增长幅度是两位数，达到16.9%。

王志刚表示，“十四五”期间，科技部将进一步采取措施，增加我国基础研究方面的投入。一是中央财政要持续加大投入，二是要制定相关政策措施，引导企业和社会力量增加对基础研究的投入。

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