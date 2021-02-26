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支持京津冀协同发展 国开行成功发行“花瓣债”

2021年02月26日15:59 | 来源：人民网
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在“京津冀协同发展”战略提出7周年之际，2月26日，国家开发银行成功发行3、5年期“京津冀协同发展‘花瓣’”专题金融债券，共计人民币226亿元，所募资金将主要用于国开行向京津冀地区发放基础设施等领域贷款。

国开行发行“花瓣债”，旨在进一步引导社会和公众资金支持京津冀协同发展，服务三地为实现区域一体化发展目标携手共进。这也是国开行发挥支持“两基一支”传统优势，服务国家重大区域发展战略，促进区域协调发展的一项新举措。

据介绍，此次“花瓣债”的3年期债券发行金额为112.5亿元，5年期发行金额为113.5亿元，发行利率分别为3.05%、3.3%，认购倍数均超过5倍，得到了广大投资人的踊跃认购，特别是得到了京津冀地区北京农商银行、天津银行、天津农商行、河北银行等地方机构投资人的大力支持。

国开行资金部有关负责人表示，国开行积极服务国家重点区域战略，2020年全年向京津冀地区发放贷款6287亿元，在交通一体化、生态环保、产业发展等方面为京津冀地区提供金融支持。下一步，国开行将聚焦主责主业，发挥中长期投融资优势，助力京津冀地区成为引领高质量发展的重要动力源。

(责编：赵超、孙红丽)

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