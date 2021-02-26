2月25日，海信空调召开春季新品发布会，推出“海信新风空调·春风系列”新品。

海信空调在2020 年通过硬核的新风空调技术和产品，让“开机3分钟，满屋是新风”的口号深入人心。奥维云网零售监测数据显示，海信新风空调2020年销量稳居行业TOP3，占有该领域市场份额21.43％。2021年开年之后，海信空调立即更进一步，在“新风量”领跑行业同时，以“春风”破局，推出行业革命性新品——海信新风空调春风系列，实现了对柔风和净风的突破性结合。

海信空调副总裁王宏伟介绍：海信春风空调在结构上从风量、风速和出风角度三个方面共同作用，做到“挡风不挡凉”，同时，通过对导风板背部进行碎风纹理设计，利用“丘陵柔风科技”将硬风逐渐柔化，进一步提升了空调的舒适度。在“净化”功能上，海信春风空调将纳米荷叶疏滤网、57℃高温自清洁、Hi-nano离子灭菌三项技术结合，直接打破了目前行业在净化这一领域的壁垒，实现了净风、净机、净环境的全域净化。海信春风系列空调共有两个版本，分别为“海信春风空调经典版”和增加了新风功能的“海信春风空调Pro版”，目前已经开启预售。

中国家用电器研究院的权威测试表明，海信新风空调春风系列在风感温度、防霉抗菌、除PM2.5等多项检测中表现出色，其首创的“柔风科技”和“净立方全域净化”获得了中国家电研究院的权威认证。

发布会上，王宏伟副总裁表示，海信空调将持续以全新的产品阵容和品牌活动不断实现突破，2022 年向行业前三的位置发起冲击，实现市场地位的跃升。

(责编：赵超、初梓瑞)