人民网北京2月26日电 （赵竹青）科技部部长王志刚在26日的国新办发布会上透露，目前我国已经有17个新冠肺炎疫苗在开展临床试验。

王志刚表示，在疫苗研发方面，为最大限度提高研发的成功率，我国从一开始就安排了灭活疫苗、核酸疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗和减毒流感病毒载体疫苗五条技术路线并行开展研究。目前，我国已经有17个疫苗在开展临床试验，其中7个疫苗进入了Ⅲ期临床试验，4个疫苗已经附条件上市，正在对全国重点人群进行接种。

关于新冠肺炎的治疗手段及药物研发方面，王志刚介绍，疫情开始时，我国重点加强有效药物筛选工作，累计11种药物品种包括有关中药方剂纳入到治疗方案，在临床救治、阻断轻症向重症的发展、降低病死率方面发挥了重要作用；在治疗新技术的开发应用方面，恢复期血浆、干细胞等新技术，在重症、危重症患者的治疗中取得了明显效果；在特效药的研发方面，重点推进中和抗体的研发，目前已有7个单一品种和1个联合用药获批开展临床试验。

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