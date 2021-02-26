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生态环境部：2020年全国生态环境信访举报管理平台共接到投诉举报44.1万件

2021年02月26日17:04 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者李源）记者从生态环境部获悉，2月25日，生态环境部召开2021年全国生态环境信访投诉工作会议。会议介绍，2020年，全国生态环境信访举报管理平台共接到投诉举报44.1万件，比上年下降约17%，推动解决了一批突出生态环境问题。

会议指出，2020年全国生态环境系统积极推进信访投诉工作机制改革，实现了从被动应对向主动作为、从程序终结向群众满意、从“小环保”向“大环保”三个转变，做到了信息来源、工作平台、分析研判、部门管理“四个统一”，构建起责权清晰、协调统一的“大信访”工作格局，有力有效解决群众反映的重复信访问题，成效显著。

会议强调，2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，做好信访投诉工作意义重大。要提高思想认识，强化责任担当，把信访投诉工作作为党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重要载体，推动解决群众最关心最直接最现实的问题，维护群众合法权益。要创新思路方法，积极推进改革实践，真正推动信访工作改革落地见效。要严格监管执法，治理重复信访，加大信息公开力度。要强化风险意识，确保风险防范各项工作举措落实到位。要注重统筹协调，强化信息应用，更好地服务生态环境保护中心工作，助力深入打好污染防治攻坚战。

(责编：李源、高雷)

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