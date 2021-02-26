科技部：国家重点研发计划将支持集成电路自主创新
2021年02月26日17:09 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （赵竹青）科技部部长王志刚在26日的国新办发布会上表示，集成电路产业是中国经济高质量发展的重要基础，也是中国科技工作的重点，科技部将主要聚焦集成电路、软件、高端芯片、新一代半导体技术等领域的一些关键核心技术和前沿基础研究，利用国家重点研发计划等给予支持。
同时，充分发挥企业创新主体地位，推动产学研深度融合；强化集成电路等领域的创新环境、创新平台建设，并且加大人才培养，不断提升创新能力；在互利共赢的基础上积极推动企业、高校、研究机构等各个创新主体开展国际科技合作，提升集成电路领域的科技创新能力。
王志刚也表示，目前中国已经是全球规模最大、增速最快的集成电路市场，未来，中国会立足自身，加强自主创新，不断加强集成电路相关领域的科技创新，提升技术创新能力和产业发展的质量和自主权。
(责编：赵竹青、高雷)
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