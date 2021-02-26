人民网北京2月26日电（记者毕磊）针对近期网络媒体关注的相关城市实施集中供地措施，自然资源部自然资源开发利用司负责人向人民网记者表示，自然资源部坚决贯彻党中央国务院“房子是用来住的，不是用来炒的”定位及“稳地价、稳房价、稳预期”的决策部署，在过去工作的基础上，不断完善工作措施。稳定市场预期，既要靠合理的供需关系，也要靠充分的信息披露，让各类市场主体和消费者全面掌握相关信息。

该负责人指出，去年以来，我国对重点城市提出了三条要求:一是稳定合理增加住宅用地供应，将保障供地规模作为第一位的要求。2020年，重点城市住宅用地供应量都超过了近五年平均完成交易量，大多数比2019年明显增加。我们要求各重点城市今年继续增加住宅用地供应量。

二是充分披露住宅用地供应信息，包括存量信息，要求向各类市场主体和消费者充分公开。截至去年11月，重点城市均已按要求公布。数据显示，重点城市已供应但未竣工的住宅用地面积约为近五年平均完成交易量的5.5倍，其中扣除已取得销售许可的未竣工面积约为两倍多。

三是为减少土地公开出让过程中关联信息不充分带来的对市场预期的影响，纠正信息披露随意性、碎片化、不确定等不规范问題，防止市场主体由于不掌握重要关联信息带来的竞争，今年要求各地进一步将住宅用地出让信息合理适度集中，重点城市要对住宅用地集中公告、集中供应，让各类市场主体和消费者充分掌握信息，形成合理预期。

同时，继续鼓励各地探索限地价，竞配建、竞自持等稳地价措施。

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