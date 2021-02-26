人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

我国将推进多项重大工程建设 加快构建国家综合立体交通网

2021年02月26日17:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月26日电 （记者乔雪峰） 2月26日，交通运输部发布了2021年1月份交通运输经济运行数据，数据显示，今年1月份，完成交通固定资产投资1912亿元，同比增长42.1%，比2019年1月增长13.8%。其中，公路、水路完成投资1434亿元，同比增长52.3%，比2019年1月增长11.8%。

“与2019年1月相比，投资、货运量等主要指标均保持在10%以上的两位数增长，可以说交通运输实现了新年开门红。”2月26日，交通运输部新闻发言人孙文剑在回答人民网记者提问时指出，1月份交通运输主要指标与去年同期相比，投资、货运量、港口的货物吞吐量呈现了快速增长的特点，与此同时，受疫情防控和就地过年等因素叠加影响，客运量大幅度下降。

孙文剑表示，在疫情压力之下，2020年全国公路水运固定资产投资完成2.59万亿元，完成全年投资目标任务的143.8%，同比增长43.8%。其中，重大交通基础设施建设发挥重要的“压舱石”作用，为复工复产当好先行。

最后，孙文剑介绍了今年交通重大项目工程建设情况：一是关于推进综合交通运输体系建设的项目，主要包括：力争建成京雄高速河北段等雄安新区对外骨干通道，建成长江干线武汉至安庆段6米水深航道，加快推进深中通道、广湛高铁等粤港澳大湾区项目，在长三角地区加快推进宁淮高铁、引江济淮航运工程、京杭运河浙江段三级航道整治工程等，加强成渝双城之间交通连接，加快推进成渝中线高铁、泸州至永川高速公路等项目建设。

二是推进国家综合立体交通网主骨架建设项目，具体包括：四川宜宾新市至攀枝花沿金沙江高速公路、贵阳机场三期扩建工程、新疆乌鲁木齐至尉犁高速公路等。

(责编：赵超、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国将推进多项重大工程建设 加快构建国家综合立体交通网
　　人民网北京2月26日电 （记者乔雪峰） 2月26日，交通运输部发布了2021年1月份交通运输经济运行数据，数据显示，今年1月份，完成交通固定资产投资1912亿元，同比增长42.1%，比2019年1月增长13.8%。其中，公路、水路完成投资1434亿元，同比增长52.3%，比2019年1月增长11.8%。…
自然资源部相关司局：重点城市增加宅地供应 充分披露信息
　　人民网北京2月26日电（记者毕磊）针对近期网络媒体关注的相关城市实施集中供地措施，自然资源部自然资源开发利用司负责人向人民网记者表示，自然资源部坚决贯彻党中央国务院“房子是用来住的，不是用来炒的”定位及“稳地价、稳房价、稳预期”的决策部署，在过去工作的基础上，不断完善工作措施。稳定市场预期，既要靠合理的供需关系，也要靠充分的信息披露，让各类市场主体和消费者全面掌握相关信息。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部