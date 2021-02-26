人民网北京2月26日电 （记者乔雪峰） 2月26日，交通运输部发布了2021年1月份交通运输经济运行数据，数据显示，今年1月份，完成交通固定资产投资1912亿元，同比增长42.1%，比2019年1月增长13.8%。其中，公路、水路完成投资1434亿元，同比增长52.3%，比2019年1月增长11.8%。

“与2019年1月相比，投资、货运量等主要指标均保持在10%以上的两位数增长，可以说交通运输实现了新年开门红。”2月26日，交通运输部新闻发言人孙文剑在回答人民网记者提问时指出，1月份交通运输主要指标与去年同期相比，投资、货运量、港口的货物吞吐量呈现了快速增长的特点，与此同时，受疫情防控和就地过年等因素叠加影响，客运量大幅度下降。

孙文剑表示，在疫情压力之下，2020年全国公路水运固定资产投资完成2.59万亿元，完成全年投资目标任务的143.8%，同比增长43.8%。其中，重大交通基础设施建设发挥重要的“压舱石”作用，为复工复产当好先行。

最后，孙文剑介绍了今年交通重大项目工程建设情况：一是关于推进综合交通运输体系建设的项目，主要包括：力争建成京雄高速河北段等雄安新区对外骨干通道，建成长江干线武汉至安庆段6米水深航道，加快推进深中通道、广湛高铁等粤港澳大湾区项目，在长三角地区加快推进宁淮高铁、引江济淮航运工程、京杭运河浙江段三级航道整治工程等，加强成渝双城之间交通连接，加快推进成渝中线高铁、泸州至永川高速公路等项目建设。

二是推进国家综合立体交通网主骨架建设项目，具体包括：四川宜宾新市至攀枝花沿金沙江高速公路、贵阳机场三期扩建工程、新疆乌鲁木齐至尉犁高速公路等。

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