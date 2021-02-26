2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。大会对全国脱贫攻坚先进个人、先进集体进行表彰，金科获“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

多年来，金科一直坚持“社会价值大于企业价值”的理念，把公益作为一项持续的、坚守的、常态的事业。自精准扶贫国家战略实施以来，金科积极响应、主动投入5.38亿元开展产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫、教育扶贫、公益慈善扶贫、医疗扶贫等工作，辐射带动11个区县近3万名群众脱贫增收。截至目前，金科累计公益投入及捐赠超过17亿元，向国家贫困县投资近400亿元。

做好产业扶贫 打开致富源头活水

脱贫攻坚，重在产业。金科坚持将脱贫攻坚与乡村振兴战略相结合，以产业发展引领供给侧改革，5年累计投入近2亿元，在石柱县中益乡、奉节县平安乡，巫溪县天元乡、城口县沿河乡等地打造产业扶贫项目8个，辐射带动上万名群众脱贫致富。

在石柱中益乡通过农旅融合模式，投资1亿元打造“金科中华蜜蜂小镇”项目，通过构建“花卉种植+中蜂养殖+精深加工”全产业链，带动贫困户户均增收3000元。项目所在华西村获评全国“一村一品”示范村镇。

同时，在石柱县联合打造高山生态茶园示范区，创新村企联合发展、明确产权移交村集体的扶贫模式和利益联结机制，带动当地140余户村民脱贫致富。

不仅如此，金科还通过要素聚集，打造现代农业先行示范区：在奉节推行“公司+基地+专业合作社+农户”等模式，通过土地流转、入股分红、订单种植、协议收购等方式发展豆腐柴产业，带动1335户村民种植豆腐柴4336亩，拉动就业250余人；在巫溪投资200万元打造食用菌基地、宝坪冬桃基地，带动贫困家庭和残疾人家庭600户，户均增收1万元。

做实消费扶贫 助力脱贫解难题

消费扶贫一头连着扶贫产业，一头连着消费市场，是缓解扶贫产品滞销难卖、促进扶贫产业持续发展的有效举措。金科通过精准连接上下游需求，有效承担“中间商”和“扶贫者”的双重角色，完成对消费扶贫新思路探索。

一方面，统筹用好自有社区平台资源，通过举办社区直采、投放全国首批消费扶贫专柜等方式，将金科160万户中产家庭、600万业主与消费扶贫直接联通，5年累计消费农副产品超2000万元。

同时，全面推行扶贫产品标准化生产，强化“三品一标”农产品认证和宣传推介，积极申请扶贫产品认证，“金科涪陵榨菜鱼”“树叶凉粉”“琥珀茶油”等系列标准化扶贫产品正逐步走上品牌化。

金科还捐资2000万元打造中国西南消费扶贫中心。目前，西部11省、全市33个有扶贫开发任务区县已全部入驻并完成扶贫产品布放陈列，汇聚扶贫产品3000余个，通过常态化举办消费扶贫系列活动，积极发挥市场优势，拓宽线上线下销售渠道，助推贫困群众种（养）得上、长得好、卖得出、有收益。

完善基础设施 筑牢脱贫根基

基础设施建设是开展脱贫攻坚的基础性工程，是基本民生保障、发展产业的先决条件，更是实现整体脱贫致富的重要支撑。

2016年以来，金科先后在重庆市石柱、忠县等11个区县投入1.38亿元，帮助修建硬化道路24公里，大幅提升贫困地区对外通行质量，构建农副产品外销便捷通道；建设修缮民居、学校、停车场等基础设施20余座，帮助5000余户贫困群众危旧房改造，提升居民人民环境，激活当地旅游康养资源，盘活农民稳定增收存量，带动贫困地区近50万人次就业。

坚持公益慈善 用爱心温暖人心

秉承“美好你的生活”的企业使命，金科坚持扶危济困，积极履行社会责任，用爱心温暖人心，凝聚美好向上的力量。

5年来，金科通过“送优秀贫困大学生上大学”爱心援助、成立“金科星光班”、发放大学生助学礼包等形式，捐资1800万元资助贫困大学生2100多名、留守儿童2000余名，以“智志双扶”阻断贫困代际传递。

此外，每年通过“情暖万家”“红太阳工程”“专项慰问”等多种形式，定期对留守儿童、“三无”老人、特困家庭等实行专项帮扶和兜底帮扶，凝聚起一股美好向上的民企力量。目前，已累计有10万户贫困家庭受益。

据悉，为巩固脱贫成果、助力贫困地区可持续发展，今后，金科将积极参与乡村振兴，助力乡村产业振兴、文化振兴、生态振兴、旅游振兴，为美好生活贡献更多力量。

(责编：赵超、吕骞)