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2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。新华社记者殷博古 摄

“我国脱贫攻坚战取得了全面胜利！”2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京隆重举行，并向世界庄严宣告：现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹！

“我心里非常激动，非常兴奋，非常幸福。”在获得“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉后，山东省临沂市关心下一代工作委员会孤贫儿童心理辅导志愿者服务团团长徐军激动地对人民网记者说：“有一种幸福叫见证、参与巨变。”

像徐军一样，不少荣获表彰的代表向记者表示，在党和国家的领导下，无数共产党人不忘初心使命投身脱贫攻坚，创造出举世瞩目的扶贫奇迹。表彰大会给予的既是“功勋章”，也是“扬马鞭”，他们将矢志不移继续投身到乡村振兴的建设中。

振奋人心，扶贫奇迹温暖大地

会上，随着《中共中央 国务院关于表彰全国脱贫攻坚先进个人和先进集体的决定》的宣读，1981名同志获得了“全国脱贫攻坚先进个人”称号，1501个集体获评“全国脱贫攻坚先进集体”称号。

这些先进个人和集体的扶贫事迹，展现了社会各方稳下心、沉下身、排民忧、解民难，一次次田间地头的暖心帮扶，成为奇迹史上的动人壮歌。

“荣获‘全国脱贫攻坚先进个人’，并有幸参加全国脱贫攻坚表彰大会，感到无上的光荣和无比的自豪。我深切感受到，生活在中国真好，在伟大的中国共产党领导下真好。”河北省滦平县扶贫开发办公室党组书记、主任张学松告诉人民网记者，在接下来的乡村振兴建设中，还要以脱贫攻坚精神，开启新生活、接续新奋斗。

“在人民大会堂参加全国脱贫攻坚总结表彰大会特别高兴。当听到脱贫攻坚战取得全面胜利的庄严宣告时，我心情无比激动。这是全国各族人民共同努力的结果！”获得“全国脱贫攻坚先进个人”称号的广东省英德市石灰铺镇政府农业农村办副主任、扶贫办主任徐自由对人民网说，大会现场，大家都在积极同身边更加优秀的先进个人、集体交流精准扶贫的经验，一起讨论着如何巩固拓展脱贫攻坚成果，让乡村发展更加美好。

“全国脱贫攻坚先进个人”、福建省顺昌县大历镇乡村振兴发展中心科技特派员高允旺对人民网记者说，“农民的期盼是我努力的方向，农民的认可是我前进的动力。”38年来，高允旺扎根闽北山区基层，跨地区传授竹荪栽培技术，带领农民脱贫致富，足迹遍布5个省21个县市的130多个建制村。

“作为获奖单位的领奖人，参加脱贫攻坚表彰大会，我感到非常自豪和激动。”中国海油扶贫办主任宋瑞林告诉记者，中国海油扶贫办获得了“全国脱贫攻坚先进集体”称号，未来将在产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶、民生设施、就业帮扶等方面继续发力，不忘初心。

传化集团被授予了“全国脱贫攻坚先进集体”，传化集团董事长徐冠巨说：“在‘十四五’新征程上，作为民营企业家，我们要树立家国情怀，以产业报国、实业强国为己任，更加坚定地跟党走，勇担社会责任，真心实意回报社会，不辜负国家与时代给予的机会。传化也要以实际行动融入新发展格局，打造新发展优势，成为一家推动社会经济发展的企业。”

扬帆再出发，乡村振兴阔步前行

“从来没想到作为一个偏远山村的党支部书记，会走到人民大会堂接受表彰，我激动的心情久久不能平静！特别是现场听了脱贫攻坚战取得全面胜利的宣告后，备受鼓舞的我热血澎湃、干劲十足。过去，我见证了南峪村的脱贫巨变；以后，我要全力带领全村人民过上更加美好的日子。”25日，河北省涞水县南峪村的党支部书记段春亭作为“全国脱贫攻坚先进个人”参加了全国脱贫攻坚总结表彰大会。

段春亭告诉人民网记者，南峪村通过中国扶贫基金会百美村宿项目的帮扶，探索出了“双带四起来”乡村旅游扶贫模式，让村民们脱了贫。“村子未来的振兴路，我要扎扎实实地走下去。”段春亭说，南峪村接下来会以绿色生态发展为理念，发力乡村振兴，打造高端民宿及相关产业业态，让乡村更美丽，让村民更幸福。

“我们十分关注巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。”获得“全国脱贫攻坚先进集体”后，泸州老窖股份有限公司党委书记、董事长刘淼对人民网记者表示，这些年在贵州乌蒙山区、四川省藏区彝区等贫困地区，泸州老窖主动认领帮扶了3个贫困县、1个贫困区和18个贫困村，抓住了产业帮扶、基础援建、志智双扶三个关键环节，在扶贫开发的同时，也努力为乡村振兴夯实基础。

刘淼的话也反映出了不少获奖代表的想法。在他们看来，民族要复兴，乡村必振兴。在脱贫攻坚战取得全面胜利后，更要全身心巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，进一步推动城乡区域协调发展，助力实现农业农村现代化。

“我们已经开始谋划乡村振兴了！”宋瑞林告诉记者，表彰大会现场提到的“上下同心”“精准务实”“开拓创新”“攻坚克难”“不负人民”既是对脱贫攻坚精神的凝练，也是对全社会积极参与乡村振兴的殷殷期许。目前中海油正准备制定未来5年过渡期的工作计划，助力乡村振兴建设。“中国海油业务主要在海上，但我们尽可能发挥产业优势，把落实碳达峰碳中和决策部署、环境保护跟乡村振兴结合在一起，用环保助力乡村振兴。”

“我们将进一步建立健全防止返贫监测和帮扶机制，对脱贫不稳定人口和边缘易致贫人口开展动态管理；突出发展产业就业，建立带贫长效机制。”张学松说，要积极探索农村低收入人口长效帮扶机制，增强农村自我发展能力，帮助广大群众摆脱思想贫困、增强主体意识、参与意识，凝聚强大精神力量。

中核集团核工业二一六大队“访惠聚”驻村工作队，获得了“全国脱贫攻坚先进集体”表彰。谈及乡村振兴建设，大队党委书记王国庆说：“今后将进一步发挥村支部的引领、带头作用，继续开展扶志、扶智工作，加强对村民的技能培训，提高乡村产业的内生动力。”

(责编：赵超、高雷)